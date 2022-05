VIDEOS - Un chef papou, ambassadeur de la biodiversité, en visite à l'école d'Ogy Montoy-Flanville

Le projet était dans les tuyaux depuis deux ans déjà, mais il a été retardé à cause du covid. Ce mardi 17 mai au matin, le chef papou de la tribu des Hulis en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mundiya Kepanga, a été reçu à l'école d'Ogy Montoy-Flanville, en Moselle.

Il a rencontré tous les élèves, de la primaire à la maternelle, pour les sensibiliser à la biodiversité, au changement climatique et à la déforestation. Le chef papou a présenté aux élèves plusieurs objets de sa tribu : des colliers, une coiffe, des outils etc. Ensuite, la visite s'est poursuivie dans la cour de l'école.

Les élèves ont dansé avec le chef papou dans la cour de l'école. © Radio France - Rachel Saadoddine

Les primaires ont chanté pour Mundiya Kepanga. Une chanson sur l'utilisation du bois. "Tu fais de moi", c'est le titre de la chanson écrite par Monsieur Nô, auteur-compositeur-interprète français à l'origine du projet "Les Enfantastiques". Ensuite, tous les élèves ont dansé avec le chef papou.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les enfants sont comme des graines" - Mundiya Kepanga, chef papou de la tribu des Hulis

"C'est très important pour moi de parler avec les enfants, parce qu'ils sont comme des graines, quand vous les arrosez avec de bons conseils, ils vont pouvoir pousser et devenir des arbres solides", raconte Mundiya Kepanga. Et le directeur de l'école, Simon Lorin, d'ajouter : "on essaie de faire de nos élèves des éco-citoyens, de futurs citoyens respectueux de la planète".