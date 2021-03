VIDÉOS - Versailles : un nouvel éco-quartier construit près du château, avec hôtel pour les JO de 2024

Tout un nouvel éco-quartier en bordure du parc du château de Versailles, près de l'Etoile Royale : c'est le projet de la mairie d'ici 2027. Une partie doit être achevée, notamment un hôtel, avant les Jeux Olympiques de 2024, dont certaines épreuves auront lieu sur place.

540 logements à la limite du parc du château de Versailles : c'est dans un cadre plutôt idyllique que doit se construire un nouveau quartier d'ici 2027, une partie devant être achevée avant les Jeux Olympiques de 2024.

Accueillir les épreuves d'équitation en 2024

Le château et la ville de Versailles vont accueillir pas moins de 13 épreuves des Jeux Olympiques en 2024, dont celles d'équitation qui se dérouleront à l'Etoile Royale, dans le prolongement du Grand Canal. "L'idée, c'est de faire d'un lieu avec de grandes contraintes un endroit très atypique où les gens viendront habiter car ils aiment être immergés dans la nature", explique le maire François de Mazières.

Un hôtel "façon canadienne", avec des chambres éparpillées au milieu des jardins, doit accueillir les grooms qui s'occupent des chevaux participant aux Jeux Olympiques. Un tiers des habitations et l'école doivent aussi être terminées en 2024. La ligne 13 du tramway pour desservir ce nouveau quartier, en plus de la gare du RER C déjà existante, est censée être prête d'ici là.

L'aspect de ce ne nouvel éco-quartier une fois qu'il sera terminé - Morgane Heuclin-Reffait

Eco-quartier

Le maire de Versailles se défend de toute bétonisation du secteur : lorsque ce terrain de 20 hectares qui appartenait au ministère de la Défense a été vendu, la ville l'a racheté pour éviter tout projet de zone commerciale, assure François de Mazières. La moitié de la zone sera protégée en zone agricole. Une ferme urbaine, des jardins partagés et familiaux sont également prévus.

Sur la moitié constructible, l'architecture est pensée pour ne pas dénoter avec le château et le parc à proximité. "On va planter 1.000 arbres pour garder un aspect boisé, avec _une grande terrasse piétonne surélevée sur 1,3 kilomètre qui rendra le quartier invisible depuis le parc_", explique le maire. La hauteur des bâtiments a donc été limitée à 11 mètres. L'objectif : conserver une unité dans le paysage versaillais.