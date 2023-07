Vieilles Charrues : quel est le bilan carbone du plus grand festival de France ?

Le festival des Vieilles Charrues se dit "éco-citoyen" depuis sa création, en 1992. Si de nombreuses actions ont été initiées ces dernières années pour tenter de réduire l'impact sur l'environnement, cet événement XXL est encore loin de l'exemplarité. Quentin Sibiril, chargé de projet développement durable à l'association les Vieilles Charrues, ne le nie pas : "On est conscient de l'impact qu'on engendre, on ne va pas dire que le festival est neutre, ça n'aurait pas de sens". Des données précises sont en train d'être recueillies sur l'édition 2023, afin de parvenir à un bilan carbone dès l'an prochain, "en toute transparence", promettent les organisateurs.

Le transport, principal point noir

Alors qu'une partie de la société a désormais pris conscience de l'urgence climatique, certains festivaliers eux-mêmes estiment que les Charrues doivent aller bien plus loin. C'est le cas de Julie, une Brestoise de 38 ans, végétarienne. "Par exemple, il y a très peu de plats sans viande. C'est encore pire pour les vegans. J'ai même vu des lardons vegans ou du fromage vegan qui arrivent dans des emballages plastiques individuels, c'est une aberration !"

Le festival produit d'ailleurs une quantité de déchets colossale, environ 50 tonnes par jour. Et surtout, il y a le transport, qui pèse à lui seul plus de 60% des émissions de CO2. "Vu la localisation de Carhaix, on ne pourra pas avoir des trains directs depuis des grandes villes, donc on doit composer avec ça, précise Quentin Sibéril. A nous d'insister sur le covoiturage par exemple, et d'éduquer notre public à devenir plus vert".

Les organisateurs insistent aussi sur les efforts accomplis depuis des années, notamment pour réduire le nombre de groupes électrogènes (7 unités ont été supprimées au profit de solutions photovoltaïques ou sur batteries) afin de diminuer la consommation de fioul.

50 kg d'équivalent CO2 par spectateur ?

En 2022, une étude du think tank The Shift Project avait estimé que les Vieilles Charrues émettaient 50 kg d'équivalent CO2 par spectateur, soit trois fois plus que le festival parisien We Love Green (16 kg), autoproclamé festival "le plus écolo de France". Un chiffre jugé farfelu par l'association des Vieilles Charrues, qui n'a pas été consultée dans le cadre de cette étude. En 2024, elle disposera donc de son véritable bilan carbone, qui servira à définir les axes prioritaires d'amélioration.