Vienne : la course aux économies d'énergie au Salon Maison Châtellerault

"Mes factures d'électricité augmentent, pas ma retraite", glisse Didier qui cherche à faire des économies d'énergie. Au stand de Econod'o, ce poitevin s'émerveille devant des jets de douche et des robinets, avec, au niveau des orifices une injection d’air. "Plus d'air, moins d'eau", explique l'exposant qui promet 80% d'économies par an pour les douches chaudes. En tout, ils sont 120 exposants cette année au Salon Maison à Châtellerault de vendredi à dimanche 18 septembre.

Rénovation énergétique sur toutes les lèvres

Dominique se renseigne. Même si sa maison est entièrement rénovée, il cherche une solution pour ses volets. "_Le bois c'est efficace, mais pas contre les intempéries de plus en plus fréquentes en Vienne. Je regarde l_es nouveaux matériaux plus isolants, et écologiques ", explique-t-il. C'est la course à la meilleure rénovation énergétique dans les allées du salon. Elisa Lardy, l'organisatrice, le confirme : "Lors de cette 7ème édition, il y a plus de monde et tous cherchent à faire des économies". 6 000 visiteurs sont attendus sur les trois jours de salon.

D'autres entreprises proposent de mieux isoler les combles avec de l'ouate de cellulose, de se chauffer à l'aide d'une pile à combustible ou d'innover avec une véranda autonome bioclimatique.