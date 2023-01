Vienne : le nouveau rapport sur les bassines "c'est l'anéantissement du protocole du Clain" pour les irrigants

Tirer les leçons de la sécheresse historique de 2022. C'est l'objectif d'un plan sur la gestion de la ressource en eau, présenté ce 26 janvier à Rennes par le gouvernement, visant notamment à "diminuer d’un peu plus de 10% le volume prélevé dans nos sous-sols d’ici la fin du quinquennat", selon le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. Invité de France Bleu Poitou ce jeudi, le président de l'association des irrigants de la Vienne, Hervé Jacquelin, qui porte un projet de 30 bassines (protocole signé le 3 novembre 2022), a expliqué s'y "préparer".

Rappelant que le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier, "a fait part de ses inquiétudes dernièrement" sur ces dizaines de retenues d'eau suite à de premiers résultats d'une étude HMUC (Hydrologie, Milieux, Usages et Climat) sur la ressource en eau, Hervé Jacquelin estime que si "vous changez le moindre résultat étude, le projet peut être complètement différent". Les premières conclusions de ce nouveau rapport (qui sera complet en mars prochain et donnera lieu à des débats) prédisent notamment des bassines vides deux années sur 10. Hervé Jacquelin préfère retenir les conclusions de l'étude d'incidence sur ce projet, conduite par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) en 2016 . Cette dernière avait conclu qu'"en théorie, les réserves pourraient n’être remplies intégralement que 8 années sur 10".

L'inquiétude de la suppression du protocole bassines

Si le préfet estimait lors de ses vœux à la presse, que ce rapport HMUC pouvait conclure à l'inutilité de 4 ou 5 bassines sur 30, Hervé Jacquelin a un scénario bien plus pessimiste. Pour lui, "cette étude pour nous c’est l’anéantissement du protocole du Clain. On parle de 30 bassines qui ne se feront pas, de kilomètres de haies qui ne seront pas plantées pour la bio diversité, de kilomètres de restructuration de cours d’eau abandonnés, pareil pour les aménagements de zones humides". Et il va même au-delà, affirmant : "voter une telle étude, c’est voter un grand plan de licenciement au-delà de ce que le territoire du département a déjà connu, dans nos fermes, mais faut penser aussi aux usines et nos coopératives".

Pour en savoir plus, il faudra donc attendre le rendu définitif du rapport HMUC en mars. Le protocole signé en novembre précise bien : "la prise en compte de ces résultats pourra avoir pour conséquence une révision du nombre de retenues et du volume planifié au travers des actes réglementaires concernés" (page 62), ouvrant la voie à de nouveaux débats entre défenseurs et opposants au protocole.