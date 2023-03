Vienne : le vote du HMUC, l'étude sur le partage de l'eau, est reporté d'un mois

A Poitiers, le Clain ne monte plus très haut.

Un condensé de quatre années d'étude scientifique : les 600 pages du rapport HMUC continuent pourtant de faire couler de l'encre. Alors que le texte aurait du être voté et validé ce mercredi 29 mars 2023, pour ainsi définir les usages de l'eau sur le bassin du Clain, la Commission Locale de l'Eau (CLE) a préféré reporter le vote.

En cause : de nombreux acteurs regrettent que l'étude, qui propose des scénarios de répartition des usages de l'eau, ne fasse pas mention de l'impact sur l'activité socio-économique du département. C'est le cas notamment du conseil départemental. Selon sa vice présidente déléguée en charge du climat et du développement durable Joëlle Peltier : "ça nous paraissait quand même très incomplet de nous demander de nous positionner sans évaluer les enjeux socio-économiques de nos décisions. Plutôt l'impact sur les activités agricoles (...) et économiques type industrie".

La Chambre d'Agriculture de la Vienne abonde en ce sens. "Il y a beaucoup d'interrogations qui sont restées sans réponse (...) on veut que nos propositions soient étudiées et présentées", explique le président Philippe Tabarin. Il pointe également un manque de dialogue et une incompréhension entre les membres de la CLE.

A l'opposé, d'autres voix se font entendre. Nicolas Gamache est maire d'une commune des Deux-Sèvres et qui siège à la CLE au titre de représentant de la communauté de communes de Parthenay-Gâtine. Il souligne que ce report du vote est un temps précieux perdu, d'autant qu'il est persuadé que faire entendre les différents partis sera très compliqué. Il ajoute que plusieurs façons d'envisager les prélèvements à l'avenir ont été formulées par le HMUC : "Aucune ne convenait à une partie de l'assemblée, et je pense notamment à la Chambre d'Agriculture de la Vienne. Mais je crois qu'il va falloir être devant ses responsabilités et ne pas avoir un déni au regard de ce qui est en train de se produire au niveau du changement climatique (...) il va bien falloir trouver un terrain d'entente pour le partage".

Un rapport nécessaire pour la construction des réserves d'eau

En novembre 2022, le protocole Clain, qui prévoit la construction de 30 bassines dans la Vienne - capables de stocker jusqu'à 8,9 millions de m3 d’eau - a été signé. Or, le rapport HMUC est un prérequis demandé par l'Agence de l'Eau qui financera la construction de ces réserves. L'enjeu est donc fort pour les acteurs qui comptent sur la présence de ses bassines pour continuer d'irriguer leurs cultures.

Car c'est ce que précise François Bock, 1er vice-président de l'établissement public du bassin de la Vienne, qui a mené le HMUC : la mise en place de cette étude doit permettre de pouvoir gérer la raréfaction de la ressource en eau sans avoir recours à la gestion de crise, comme c'est le cas actuellement, et ce au moins 8 année sur 10.

Le vote du HMUC est donc reporté d'un mois. D'ici là, les acteurs espèrent tous pouvoir trouver un compromis sur la répartition des futurs usages de l'eau, qui se découpent en plusieurs priorités selon la loi : d'abord l'accès à l'eau potable pour la consommation, la préservation des milieux puis l'agriculture et l'industrie.