Vienne : les acteurs du territoire s'engagent pour la qualité de l'eau

La préfète et le président de la Vienne on signé la Charte d'Engagement pour la mise en oeuvre du SDE 2018-2027.

Poitiers, France

Une cinquantaine d'acteurs de la Vienne ont mis au point cette année un Schéma Départemental de l'Eau (SDE) 2018-2027 pour "la reconquête et la préservation de la qualité" de l'eau sur l'ensemble du département. Il a fallu réunir autour de la table une cinquantaine d'acteurs de tout le territoire pour rédiger et signer ce SDE, dont Eaux de Vienne - SIVEER, l'Agence Régionale de Santé et la Chambre d'agriculture.

Préserver l'eau pour qu'elle reste potable

Le SDE s'est fixé cinq objectif concernant l'eau et les milieux aquatiques, et notamment celui de "reconquérir et préserver la qualité des eaux". L'eau du robinet est encore saine, et peut être bue sans risque. Mais ce n'est pas toujours le cas de l'eau des captages, c'est-à-dire les installations qui récoltes les eaux de pluie, à partir de laquelle on peut faire de l'eau potable, comme le précise Joël Robert, responsable du pôle santé publique et santé environnementale de l'Agence Régionale de Santé.

On est très inquiets sur l'évolution de la qualité des eaux souterraines qui sont concernées par des pollutions diffuses comme les nitrates et les pesticides.

Il convient donc de mettre en place une coordination pour limiter cette pollution, notamment avec la Chambre d'agriculture.

La sécheresse au cœur du sujet

Autre point sensible : la sécheresse qui touche le département. "Il y a urgence, on ne peut pas le nier" déclare Dominique Pierre, secrétaire du Bureau de la Chambre d'Agriculture de la Vienne. "Il faut qu'on travaille sur la gestion de l'eau, et la quantité et la qualité".

Si elle pénalise les agriculteurs, elle pourrait aussi mener à un problème sanitaire. Car parmi les techniques pour assainir l'eau polluée qui arrive dans votre robinet, l'une consiste à la diluer dans de l'eau saine. Or, si la sécheresse finit de déshydrater ces réserves, il faudra avoir recours à des usines de traitement, ce qui engendrera un coût important pour les contribuables.