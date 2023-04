Vienne : trois Poitevins s'entraînent pour une expédition au Pôle Nord

Ils sont trois, trois aventuriers Poitevins : Matthieu, Nicolas et Samuel. Tous âgés d'une trentaine d'années et habitants de la Vienne, ils préparent une expédition polaire dans un an, au mois de février 2024. Durant une quinzaine de jours, les sportifs amateurs vont traverser le parc national du Sarek, à l'extrême nord de la Suède, l'un des espaces les plus sauvages d'Europe. Un défi physique, mais surtout une belle aventure humaine, qu'ils comptent bien partager avec des écoliers. L'occasion également de sensibiliser sur la question du changement climatique.

ⓘ Publicité

Ils vont traverser le parc national du Sarek, à l'extrême nord de la Suède, durant l'hiver. © Radio France - Irène Prigent

Depuis octobre 2022, ils s'entraînent durement, au moins une fois par semaine, à Nouaillé-Maupertuis pour se préparer du mieux possible aux rudes conditions qui les attendent. "On n'a pas le droit à l'erreur. En cas de problème, les secours mettent au moins trois jours pour intervenir ", confit Mathieu, commercial et guide de Montagne. Au Sarek, il n'y a pas de routes, ni de chemins. Les trois amis poitevins devront faire face à une météo capricieuse : neige, pluie, vent, et des températures extrêmement froides, en particulier la nuit. Ils comptent partir en hiver, pour pouvoir traverser plusieurs lacs gelés.

"Tout est dans la tête"

Au Sarek, ils devront tracter leurs affaires derrière eux, sur la neige, à l'aide d'une "Pulka", une sorte de traîneau de transport. "On aura au moins 60 à 70 kilos chacun", précise Samuel. À défaut de neige dans la Vienne, les futurs aventuriers s'entraînent à tracter des pneus, sur le goudron. "Cela nous permet de maintenir un bon tonus musculaire, une bonne physique", ajoute le menuisier. Mais il s'agit surtout de préparer le mental. " C'est important de savoir sortir de sa zone de confort" explique Nicolas, habitant de Châtellerault. "Tout est dans la tête. Pour moi, si on veut, on peut. On n'est pas des grands sportifs, et c'est notre première expédition polaire. On veut vraiment montrer aux gens que tout est une question de volonté ".

Pour s'entraîner à tirer la "pulka", ils tractent des pneus sur le goudron, en courant et en montée. © Radio France - Irène Prigent

Les trois compères prévoient également plusieurs entraînements en montagne, pour se préparer à l'altitude et tester la résistance de leur matériel. "On est déjà partis à deux reprises dans le Massif central quelques jours. On a appris par exemple à planter nos tentes sur des crêtes avec des températures de -20 degrés. On a testé également notre organisation, notre gestion de l'eau, de la nourriture ", indique Matthieu. Les entraînements vont encore s'intensifier, notamment à partir de l'automne prochain.

Matthieu, Nicolas et Samuel s'entraînent à Nouaillé-Maupertuis. © Radio France - Irène Prigent

La préparation est aussi logistique. Mathieu, Samuel et Nicolas veulent faire vivre leur aventure à plusieurs classes d'écoliers, de Châtellerault notamment. Les enfants pourront les suivre via un système GPS et de messages satellites. "On veut impliquer les enfants sur notre préparation également. On souhaite montrer que rien n'est acquis. Dans un milieu naturel, hors de notre zone de confort, on est obligés de penser notre gestion de l'eau, de nourriture. On va créer des projets autour de ça avec les écoliers", insiste Matthieu. Les trois Poitevins se rendront en Suède en train, pour éviter le plus possible les émissions de CO2. Là encore, tout est une question d'organisation. "Il faut repenser nos manières de voyager".

10.000 euros à rassembler

Un film de l'expédition sera également réalisé, pour pouvoir partager l'expérience une fois le voyage terminé. Une opportunité également d'alerter également sur les enjeux liés au changement climatique. Matthieu semble particulièrement éveillé sur la question : "80 % du territoire du Sarek est recouvert de glaciers, qui ont tendance aujourd'hui à fondre. Cela a des conséquences sur la montée des eaux, mais aussi sur la faune et la flore. On va en ressentir les impacts, même à 4.000 kilomètres. Il faut que l'on prenne conscience de ça".

Le départ est fixé en février 2024. Pour financer leur expédition, ils ont besoin d'au moins "10.000 euros", en intégrant le coût du trajet, le prix du matériel divers et du matériel vidéo pour le film envisagé. Les trois Poitevins ont lancé une cagnotte Leetchi. Ils espèrent également l'aide de plusieurs sponsors.