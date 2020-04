Vierzon : feu vert pour les déchets verts

La demande des usagers était très forte, en cette période printanière. Les habitants qui ont la chance d'avoir un jardin profitent du confinement pour tout nettoyer : " C'est l'époque des tailles, des tontes, explique Annie Nicolazo, gardienne de la déchetterie de Nohant-en-Graçay, il y a donc énormément de déchets verts et les gens ne savent plus quoi en faire. Le but n'est pas de venir avec d'autres encombrants. "

Peter va faire plusieurs voyages dans la journée avec sa remorque : " C'est de la taille de thuyas. Je n'aime pas stocker ça chez moi. Je vis en bordure de rivière et de champs, des vipères pourraient venir dedans et comme j'ai des enfants, ce n'est pas rassurant." Bien évidemment, il faut respecter les distances de sécurité. C'est Kader, masque sur la bouche et le nez, qui est chargé de faire appliquer la consigne : pas plus d'une personne à la fois par benne : " Lorsque la première personne a fini de vider son chargement, j'invite la seconde à avancer, il faut respecter les barrières sanitaires. Les gens sont patients. Il n'y a pas de problème."

Beaucoup de monde attend la réouverture des déchetteries © Radio France - Michel Benoit

Les feux de déchets interdits

Les préfectures incitent les collectivités à reprendre la collecte pour éviter les dépôts sauvages et d'autres comportements indélicats : " Certains se débarrassent de leur déchets verts n'importe où, accuse Mélanie Laroche-Caillat, du service environnement de la communauté de communes Vierzon Sologne Berry. Ils n'hésitent pas non plus à les brûler. Cela est rigoureusement interdit. Ils brûlent même du plastique ou des pneus. " Il suffit d'ailleurs de lever les yeux pour voir s'élever dans le ciel, à quelques kilomètres de la déchetterie, un panache de fumée noire : probablement un feu de déchets.

En revanche, sur Vierzon, il vous faudra encore patienter pour évacuer les encombrants de votre grenier ou de votre cave. Les filières de recyclage ne tournent pas encore à plein. Sachez que sur Châteauroux, une collecte gratuite à domicile des déchets verts est mise en place jusqu'à 2m3, sur rendez-vous, via le site de Châteauroux Métropole.