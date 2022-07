Vierzon : l'écopôle alimentaire monte en puissance

Cet ancien centre de vacances de huit hectares a été confié par la mairie de Vierzon à l'association C2S Services. Elle y a aménagé des serres de cultures bio et forme des maraîchers bio. Une vraie renaissance pour ce site de la Chaponnière. Les premières serres ont été installées l'an dernier : tomates, patates douces et courgettes sont à maturité en ce moment. Neuf maraîchers sont en formation. Une production bio évidemment. Un troupeau de moutons fournit les amendements et bien plus encore : " Déjà la repousse des mauvaises herbes est beaucoup moins importante là où les moutons ont pâturé " détaille Johann Duquesne, chef de culture. " On utilise également la laine de mouton pour pailler nos légumes-fruits. C'est très efficace. Elle retient bien l'humidité et apporte beaucoup de potasse. "

La laine de mouton sert de paillage © Radio France - Michel Benoit

L'année prochaine, de nouveaux maraîchers devraient arriver sur le site : " On a une surface d'environ 1,5 hectare qu'on envisage d'aménager assez prochainement en irrigation et en tunnels de production " explique Jean-Luc Birski, directeur de C2S Services. " On les mettrait à disposition ou on les louera sous une forme qui reste à déterminer, à des personnes qui sortiraient de notre formation. et qui souhaiteraient continuer ce processus d'installation. Ils pourraient ainsi tester leur activité sans être livrés immédiatement à eux-mêmes. On pourra leur prêter du matériel et travailler également à la commercialisation de la production avec un site marchand commun par exemple. Et tout cela a été possible grâce à la mairie de Vierzon qui nous a proposé le site au travers d'un bail emphytéotique de 18 ans. Le Conseil Régional nous épaule également pour financer une partie de notre développement. "

Un marché est organisé tous les vendredis sur la site de la Chaponnière - Michel Benoit

Pour l'instant, la production est vendue sur place le vendredi et dans des épiceries bio locales. L'association souhaiterait aussi installer des maraîchers au coeur de Vierzon. Il faudrait pour cela trouver quelques lopins de terres de quelques milliers de mètres carrés en bas des immeubles : " L'idéal, ce serait 5 à 8.000 mètres carrés " décrit Johann Duquesne. " _Il y a des dents creuses comme ça dans toutes les villes. Il est possible d'installer uen micro-ferme avec quelques animaux. C'est largement viable. Pourquoi aller chercher des légumes à 100 ou 200 kilomètres alors qu'on peut les avoir sur place." D_ans quelques mois, l'association installera déjà des composteurs en bas de certains immeubles.