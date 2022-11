Vierzon : la centrale hydroélectrique entre enfin en production

La turbine est installée sur l'une des cinq vannes du barrage de l'abattoir sur l'Yèvre en plein coeur de Vierzon. Les travaux ont duré environ un an et demi, mais la réflexion a démarré en 2010. Des recours juridiques ont retardé le projet car cette eau de l'Yèvre alimente d'autres utilisations. Ce premier jour de production, Jacques Fonkenell, président de la société Vierzon Hydro-Renouvelable, l'attend depuis longtemps : " Et même très longtemps " assure l'investisseur. " Puisque les première investigations remontent à 2010. On démarre la mise en marche semi-industrielle, c'est à dire un fonctionnement permanent de l'installation encore sous surveillance et avec des petits réajustements. Cette phase durera une quinzaine de jours."

La passe à poissons aménagée sur la centrale hydroélectrique de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Les contraintes ont été nombreuses pour l'installation de cette turbine car ce barrage régule l'alimentation en eau du canal de Berry, du moulin de l'abricot, sans oublier la création d'une passe à poissons qui n'existait pas : 400.000 euros, à elle seule : " La passe à poissons a été une priorité car le barrage en était dépourvu. Il était un verrou qui empêchait la colonisation du bassin de l'Yèvre. Il bloquait tout et les poissons ne pouvaient pas remonter depuis le Cher. Maintenant, ils le peuvent. C'est très important."

La machine à crémaillère prévue pour relever la turbine en cas de crue © Radio France - Michel Benoit

La centrale hydroélectrique n'est pas pas prioritaire pour utiliser l'eau. Elle ne fonctionnera d'ailleurs pas du tout l'été ou quand l'étiage sera faible. Il faut aussi être capable de relâcher un maximum d'eau en cas de crue. La turbine pourra donc être relevée : c'est unique en France : " La machine pèse trente tonnes. Elle se relève en une demi-heure " détaille Jacques Fonkenell. " En cas de fortes eaux, et en collaboration avec la mairie, on procède au relevage de la machine, et on dégage totalement de la vanne numéro 5 sur laquelle on a installé notre machine." Ce système de relevage pourrait intéresser les Voies Navigables de France pour en installer sur un ouvrage en région parisienne.