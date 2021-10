Vierzon : la ville va semer du gazon dans ses cimetières

Ne vous étonnez pas si vous voyez un peu plus d'herbes folles dans les cimetières. A partir du 1er juillet prochain, les désherbants chimiques y seront interdits (et sur les terrains de sport). Cela va compliquer le travail des agents municipaux qui devront appliquer des techniques manuelles.

A Vierzon comme ailleurs, la mairie a déjà reçu quelques remarques d'habitants qui s'étonnent de voir certaines herbes folles pousser dans les allées. L'arrêt des traitements chimiques dès le printemps dernier (la ville a devancé l'interdiction) a eu certaines conséquences. Jill Gaucher adjointe au maire tient à rassurer tout le monde : " Effectivement, cela fait mauvais effet au départ, mais je vous assure qu'on va tout faire pour rendre ces cimetières encore plus jolis. Il n'est pas question de réduire leur entretien. Bien au contraire. L'interdiction des produits phytosanitaires nous oblige à faire intervenir plus de monde et à investir dans du matériel de tonte notamment. On a décidé de travailler avec deux associations d'insertion. Il faut nous laisser un peu de temps."

La ville de Vierzon veut faire de la pédagogie et a apposé des panneaux d'information à l'entrée des cimetières © Radio France - Michel Benoit

Pour l'instant seules quelques allées du cimetière Village ont été ensemencées ; le gazon poussera vraiment d'ici quelques semaines : " On expérimente les choses pour le moment. Au fur et à mesure, on adaptera les techniques en fonction de la nature des terrains, de la pousse du climat."

L'engazonnement se fera progressivement. En attendant, il faudra biner. © Radio France - Michel Benoit

Il va falloir enherber environ 100.000 m2 d'allées sur les quatre cimetières de la ville. Ce grand-père a déjà remarqué du changement pour les employés municipaux : " C'est vrai, j'en vois avec des binettes à la main. Maintenant il faut de l'huile de coude." La ville va également planter quelques arbustes pour paysager davantage les cimetières : " C'est une bonne chose " se réjouit cette Vierzonnaise. " Si on peut davantage végétaliser les allées, la nature y gagnera. Après, il faut aussi que les familles entretiennent bien les tombes et surtout entre les tombes."

L'idée serait de semer des plantes résistantes à la sécheresse entre les tombes pour éviter la pousse de plantes indésirables © Radio France - Michel Benoit

Le changement sera progressif. Cette dame, venue fleurir une tombe pour la Toussaint, est préoccupée par autre chose : " C'est le vol de fleurs. On vient de me piquer encore une jardinière. Cela m'inquiète." Mais ça, c'est un autre problème...