Vierzon : les berges du canal de Berry colmatées pour éviter les fuites

Le canal de Berry perd beaucoup d'eau depuis des années. C'est le premier gros chantier de colmatage des fuites et un autre chantier est programmé dans quelques semaines à Mehun sur Yèvre.

C'est la ville de Vierzon qui a repéré des fuites à cet endroit cet hiver. L'eau du canal coulait dans le fossé latéral. Le syndicat a donc décidé d'intervenir " Ils vont créer une tranchée sur le bord du canal, dans la digue, précise Stéphane Dubois, responsable du canal de Berry au département du Cher. Ils vont la remplir d'argile. On va donc constituer un mur imperméable qui va empêcher l'eau de partir du canal. Il faut trouver de la bonne argile suffisamment collante pour imperméabiliser la digue. Il faut la tasser en apportant de l'eau. C'est vraiment une technique particulière."

ⓘ Publicité

Le colmatage se fait en apportant de l'argile dans la berge. © Radio France - Michel Benoit

Des travaux sur 132 mètres, mais la présidente du syndicat du canal de Berry, Véronique Fenoll reste très prudente sur l'efficacité de ce colmatage : " Il faut être d'une grande humilité quand on gère un canal, surtout actuellement quand il y a des problèmes de sécheresse. Rien n'est jamais garanti dans le canal, quand on touche à l'eau, à l'hydraulique, c'est très compliqué."

Véronique Fenoll, présidente du syndicat du canal de Berry, et Jean-Michel Clair, premier vice-président © Radio France - Michel Benoit

A Mehun sur Yèvre, une autre fuite a été diagnostiquée : " Elle se situe dans le lit du canal et non dans les berges, explique Jean-Michel Clair, premier vice-président du canal de Berry. On va donc déposer une membrane imperméable dans le lit du canal, sur une longueur de 122 mètres. Ces deux chantiers devraient avoir un impact sur le canal puisqu'ils sont habituellement en eau et le seront d'autant plus si les fuites sont réparées. Reste une donnée qu'on ne maîtrise pas, c'est la météo. " Eviter les fuites, c'est bien, encore faut-il qu'il pleuve pour remplir suffisamment le canal