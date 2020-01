Vierzon : Nature 18 dénonce un risque de pollution de l'eau

Vierzon, France

Cinq ans après les nombreuses lettres envoyées, rien n'a bougé Et pourtant, ces déchets représentent un risque réel si on en croit Jean-Pierre Thyrion, administrateur de Nature 18 : " On retrouve des tonnes de déchets ménagers, des batteries liées à l'activité de l'ancienne usine Fulmen, dont certaines portent le sceau de la Sncf ! Qui dit batterie, dit acides et plomb. Il y a des fûts d'acides ou d'huile industrielle qui rouillent. Ca percole tout doucement jusqu'au captage qui est un captage de surface. Le risque de pollution des eaux est d'autant plus grand. Et en plus, ce sont des terrains sableux où les liquides peuvent facilement s'infiltrer."

Des tonnes de déchets ménagers ont été déversés illégalement - Nature 18

Ce sont environ 4 hectares de terres qu'il faudrait nettoyer. Il y a même un ancien transformateur EDF : " Le transformateur a été éventré pour y voler le cuivre. _Le pyralène s'est échappé_, poursuit Jean-Pierre Thyrion. C'est d'autant plus grave que nous sommes à seulement 40 mètres en amont du captage St-Lazare et à 40 mètres des rives du Cher."

La cuve de pyralène dans le transformateur éventré. - Nature 18

Un risque bien réel de pollution, même si l'eau de Vierzon, selon les analyses régulières, ne présente officiellement aucun problème : " Dans les analyses, on ne trouve que ce qu'on veut bien chercher ! Si les produits chimiques dont certains ont pu s'infiltrer ne figurent pas sur cette liste, on ne les trouvera pas officiellement dans ces analyses. "

Le site du captage en eau potable de l'agglomération de Vierzon - Nature 18

Des gens du voyage ont même installé leurs caravanes, et rejettent leurs eaux usées, sans aucun retraitement évidemment. Selon Nature 18, le stand de tir, tout proche pourrait également contaminer les sols et la nappe.