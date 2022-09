Vierzon : pari gagné pour le Pinus Rigida

En 2018, 51.000 pieds ont été plantés en Sologne et le bilan est très positif. Non seulement, cette variété de pin résiste bien à la canicule et à la sécheresse, mais en plus, il est capable de se régénérer du pied lorsque le tronc subit une attaque... C'est très intéressant notamment en cas d'incendie.

Alexis Hachette, responsable de l'ONF à Vierzon © Radio France - Michel Benoit

L'Office National des Forêts se doutait bien que ce pin résistait bien au réchauffement climatique : les plus vieux spécimens en Sologne ont plus de 110 ans et ne semblent pas trop souffrir. L'idée était donc d'en planter à nouveau pour en faire un verger à graines pour toute la France... puisque ce pinus rigida se trouve principalement en Sologne. Au bout de quatre ans seulement, les résultats sont déjà là, se réjouit Alexis Hachette, responsable de l'ONF à Vierzon : " On a déjà des cônes, des cônes de graines matures depuis l'an dernier. On ne se doutait pas qu'ils produiraient des cônes aussi rapidement. Les forêts vont utiliser de Pin Rigida comme diversification pour reconstituer des peuplements ou diversifier les espèces présentes. "

Ces plants, plus petits datent de 2020 © Radio France - Michel Benoit

Ce Pinus Rigida pourra remplacer certains chênes sesilles ou des pins sylvestres qui souffrent terriblement des sécheresse et canicules. L'autre enseignement de ces plantations, c'est la faculté qu'a ce pinus rigida à redémarrer du pied.... ça aussi, c'est intéressant : " On a eu une grosse attaque de nos plants par des campagnols l'hiver dernier " poursuit Alexis Hachette. " et les pins rejettent de souche. C'est à dire que la partie aérienne est en train de sécher du fait que les campagnols ont mangé l'écorce. Et le pin redémarre du pied. C'est très intéressant en cas d'attaque de rongeurs ou d'insectes, mais aussi en cas de feu. Avec le risque incendie qui est de plus en plus présent, cela revêt un grand intérêt."

Ces Pinus Rigida en forêt de Vouzeron (Cher) ont 110 ans. © Radio France - Michel Benoit

Autre bénéfice, le pinus rigida s'adapte à bon nombre de terrains. Adulte, il peut mesurer jusqu'à 35 mètres de haut.