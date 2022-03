Vierzon : trop de fuites dans le canal de Berry

On le sait, le canal de Berry, fleuron touristique aujourd'hui aménagé sur 190 km à travers le département de l'Allier et du Cher, pour accueillir des touristes à vélo, possède des berges en très mauvais état par endroits. Cela favorise les fuites d'eau. Le président de la communauté de communes Vierzon Sologne Berry affirme avoir déjà alerté sur ces fuites, en avril dernier, sans succès. Aujourd'hui, François Dumon a décidé d'engager le bras de fer. Il ne paiera plus : " On met quand même 80.000 euros par an. Ce n'est quand même pas rien. D'autre part, on a identifié des fuites notamment sur Mehun sur Yèvre, des grosses fuites qui alimentent toute une peupleraie. La peupleraie est en eau, mais pas le canal. Il faut déjà intervenir là-bas. Si on laisse, ce bief de Vierzon encore s'assécher de longs mois, c'est certain qu'on ne pourra plus jamais le remettre en eau car il fuira de partout."

François Dumon, président de la communauté de communes Vierzon Sologne Berry © Radio France - Michel Benoit

Véronique Fenoll, présidente du canal de Berry, n'apprécie pas la pression qu'on veut lui mettre. Elle rappelle que l'entretien du canal est à la charge des communes dont certaines comme Vierzon ont refusé de mutualiser les moyens avec le département il y a deux ans : " C'était à eux de nettoyer et d'entretenir ces berges. Et il viennent me dire aujourd'hui qu'il faut que je fasse en sorte qu'il y ait de l'eau. On est sur un non-sens terrible. Quand on vient me dire qu'on ne veut pas payer 80.000 euros pour cette année et que l'an dernier, moi j'ai mis un million d'euros à Foëcy, comprenez qu'on est stupéfaits ! " Véronique Fenoll propose donc d'établir d'abord un diagnostic avant tout travaux pour comprendre pourquoi cette zone vierzonnaise du canal ne parvient pas à retenir l'eau toute l'année. Une réunion est prévue ce jeudi.