Vieux-Condé : Un jeune nordiste se lance dans un éco trail de 4.000 km

Nicolas Vandenelsken se lance ce samedi dans une aventure complètement folle : il va courir plus de 4.000 km en France, à travers 11 régions, sans arrêt jusqu'au 11 décembre à Paris. Il a pour ambition de sensibiliser à la protection de l'environnement et de ramasser le maximum de déchets.

C'est un défi gigantesque que relève à partir de ce samedi Nicolas Vandenelsken. Cet habitant de Vieux-Condé (Nord) part dans la journée de sa ville natale, armé de ses baskets, pour un périple de plus de 4.000 km à travers toute la France.

Un défi sportif

Cet ancien pensionnaire du pôle espoir de handball de Dunkerque va parcourir 11 régions, le long de 116 étapes, qui l'emmèneront d'abord dans les Hauts-de-France (Bailleul, Bergues, Sangatte, ou encore Boulogne sur mer et le Touquet), puis en Normandie, en Bretagne, dans les Pays de la Loire, en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et enfin Ile-de-France. Il doit achever son "Greenico-Tour" à Paris le 11 décembre 2021.

La carte du Tour de France de Nicolas Vandenelsken - Capture d'écran

"L'idée c'est de partir à chaque fois le matin, entre 6h et 8h, pour arriver à 13h au maximum", explique Nicolas Vandenelsken. Les étapes font en moyenne une trentaine de km, et l'athlète devrait courir environ 3h30 à chaque fois. Il n'exclut pas de marcher s'il n'en peut plus. Il n'a pas prévu plus de 4 jours de repos en 4 mois.

Mais aussi écologique

Nicolas Vandenelsken tient à ce que son aventure sportive soit avant tout une aventure écologique. Il est adepte du "plogging", cette pratique où l'on court en ramassant des déchets. Il ne pourra pas en faire à chaque fois le long de son parcours, mais il assure qu'à chaque fois qu'il trouvera un masque, il le mettra dans la remorque attachée au vélo qui le suivra.

Nicolas Vandenelsken repérera aussi les décharges sauvages : "Tous les gros dépôts, je les signalerai sur l'application "trash spotter", ça permettra de montrer toutes les zones de déchets que je n'aurais pas pu ramasser, et alerter la mairie".

De la pédagogie pour les plus jeunes

A chaque étape, Nicolas Vandenelsken compte s'arrêter l'après-midi dans des centres aérés, dans des écoles, pour échanger avec les plus jeunes sur l'environnement.

L'idée c'est de faire de la sensibilisation avec eux, sur le tri des déchets, le dérèglement climatique. L'objectif c'est aussi de partager des produits locaux de saison, proposer des recettes sans déchets aux écoles.

A chaque fois, le Nordiste proposera dans sa ville-étape aux habitants qui le souhaitent de venir ramasser des déchets avec lui.

Il compte faire de cette aventure un travail d'équipe, en faisant appel à la solidarité, que ce soit pour piloter le vélo derrière lui sur une étape ou plus, l'héberger un soir puisqu'il souhaite dormir chez l'habitant, ou encore lui prodiguer des soins (kiné, ostéopathe). Si vous êtes candidat, vous pouvez vous inscrire sur son site internet pour chaque étape.