Vigilance jaune neige et verglas en Seine-Maritime ce week end, les saleuses sont prêtes

Ils sont plus de 300 agents à la direction départementale des routes de Seine-Maritime, pour entretenir les 2900 kilomètres du réseau principal et les 1100 kilomètres du réseau secondaire. Entre le 17 novembre et le 12 mars, ils sont en alerte. Le plan de viabilité hivernale peut être déclenché à tout moment, en cas de chute de neige ou de verglas. Cinq agences dans le département, qui chapeautent chacune plusieurs centres d'exploitation, qui possèdent chacun leur équipement. Le centre de Pavilly dépend de l'agence de Clères. 155 kilomètres de routes à entretenir tout au long de l'année et à traiter l'hiver au besoin. A la tête du centre, il y a Cédric Verdure. Ce vendredi matin, il a envoyé une équipe traiter le réseau secondaire. Depuis son ordinateur, il peut suivre le circuit emprunté par la saleuse. Chaque véhicule est équipé d'un système de géolocalisation. "Deux heures et demi pour traiter les 45 kilomètres" calcule Cédric. C'est une bonne moyenne.

4000 kilomètres de réseau routier à traiter dans le département

L'équipe dispose aussi de prévisions météo fines à neuf jours, qui leur permettent d'anticiper et d'organiser les interventions. Le dernier bulletin de ce vendredi prévoit du brouillard et des températures négatives dans la nuit, vers une heure du matin. Il indique aussi les prévisions de température de la chaussée. "Là on voit que les chaussées glissantes commencent à partir de 23 heures / minuit, donc nos équipes vont commencer à traiter à partir de 23 heures pour être au plus près de l'évènement" explique Pierrich Folligné, le chef de l'agence de Clères. C'est Stéphane Leseuble qui est d'astreinte depuis ce vendredi matin 8 heures et pour toute la semaine. C'est lui qui prendra le volant de la saleuse dans la nuit. "C'est l'hiver, on est habitué. On va voir ce que ça nous réserve, il y a toujours des surprises" témoigne celui que les autres appellent "le doyen". Il se souvient d'un mois de mars de l'hiver 2013 où il n'était pas rentré chez lui pendant quatre jours tellement il y avait de neige. "On n'arrivait pas à en venir à bout" ajoute Bruno, dit "le belge". A presque 60 ans, Stéphane vit son dernier hiver au travail, il prendra sa retraite en décembre prochain.

A bord de l'engin, le conducteur peut tout piloter lui-même et vérifier ce qu'il épand grâce à une caméra. © Radio France - Christine Wurtz

Ecoutez le reportage de Christine Wurtz. Copier

Pour l'heure, il faut recharger la saleuse. Une "saumureuse" comme l'appelle Cédric Verdure. La nouvelle génération de saleuse, qui répand en même temps une bouillie de sel et du sel solide. "Avant on ne mettait que du sel et il fallait attendre qu'il y ait vraiment de la circulation pour qu'il trouve son efficacité réelle" explique Cédric. Le mélange saumure et sel est bien plus efficace sur la neige et le verglas et permet de traiter préventivement les routes. Les agents l'utilisent depuis l'an dernier et le centre de Pavilly est doté d'une station qui fabrique cette saumure. A bord du camion, le chauffeur peut tout piloter tout seul. De la quantité de sel, à la largeur d'épandage. Une caméra située à l'arrière du véhicule lui permet de vérifier ce qu'il épand. Mais en cas de grosses chutes de neige, les agents partent à deux. L'an dernier, ils n'ont effectué que 10 sorties durant l'hiver. Cette année, ils sont déjà à 5 interventions en moins de deux mois. Mais les températures devraient repasser bien au dessus de zéro dès la semaine prochaine.