Vigilance jaune pour la pollution en Vallée du Rhône

La qualité de l'air est mauvaise en Vallée du Rhône. La vigilance jaune a donc été activée ce mardi pour informer les personnes fragiles. Les conditions météorologiques très stables avec ciel dégagé et températures négatives la nuit favorisent l'accumulation des particules fines. Et depuis dimanche, en plus du chauffage, l'air s'est chargé des émissions des bougies et chaufferettes allumées durant trois nuits d'affilée pour lutter contre le gel dans les vergers en fleurs. Le vent de sud qui s'est levé devrait faire baisser les concentrations de particules. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes considère que l'amélioration ne sera notable qu'à partir de jeudi avec le radoucissement des températures.

à lire aussi Les arboriculteurs de la Vallée du Rhône très inquiets à cause du gel