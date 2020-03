Vigilance jaune pour plusieurs cours d'eau de l'Yonne

Plusieurs cours d'eau sont en vigilance jaune aux crues dans l'Auxerrrois, le Chablisien, le Tonnerrois et le secteur de Clamecy. La rivière Yonne amont et aval , le Serein, l'Armançon , le Loing et l'Ouanne sont sous surveillance.

Mesure de précaution

Avec les fortes pluies de ces dernières heures , la mairie d'Auxerre ferme jusqu'à nouvel ordre " la rue de l'écluse " située le long de l'Yonne. Une mesure de sécurité en raison de risque de crue de la rivière et de glissements de terrains.