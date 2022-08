Loiret : les voitures sont interdites sur les routes forestières pour éviter les incendies

A cause de la sécheresse et du risque élevé d'incendie dans le Loiret, toutes les routes forestières qui sont habituellement ouvertes à la circulation, sont interdites aux véhicules - voitures et deux roues, quads, motos - depuis mercredi et jusqu'à dimanche soir. Cette interdiction ira peut-être au-delà, l'Office national des forêts fera un point sur la situation, ce vendredi, en fonction de l'évolution de la situation météo.

Route forestière en forêt d'Orléans - Lydie Lahaix

L'objectif est de préserver l'état de la forêt Domaniale d'Orléans en évitant tous les dangers possibles insiste Thomas Wrobel, le responsable de l'unité territoriale Orléans pour l'ONF dans le Loiret. "Les pots catalytiques dégagent énormément de chaleur, ils peuvent enflammer l'accotement et le feu qui démarre dessus, peut très vite gagner les arbres en fonction des conditions de vent".

Vigilance maximale

L'ONF rappelle donc les conseils de bon sens : il ne faut pas fumer en forêt ni jeter ses mégots par terre, il ne faut pas non plus allumer de barbecue. Dans tous ces cas, les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros. "Globalement les gens respectent assez bien les mesures, quand nous les croisons, ils sont réceptifs, ils nous demandent ce qu'ils ont le droit de faire et ils sont souvent bien informés".

Attention notre paysage commun peut être menacé

Thomas Wrobel prend l'exemple d'un incendie qui s'est déclenché en forêt Domaniale, à Cercottes le 14 juillet dernier. Il s'est transformé en feu de tourbe, il brûle la couche d'humus forestier explique-t-il "et génère des reprises incessantes, donc depuis trois semaines ce feu se consume et notre objectif c'est de ne pas voir d'autres incendies de ce type, puisque l'ONF comme les pompiers ont des moyens limités, l'idée c'est de les employer plutôt pour secourir des habitations".

Des panneaux de signalisation informent de l'interdiction de rouler en voiture - Lydie Lahaix

Le responsable de l'unité territoriale Orléans, va encore plus loin en évoquant les récents incendies en Gironde. "Là-bas à peu près 20.000 hectares ont brûlé, par comparaison la forêt Domaniale d'Orléans c'est 35.000 hectares donc pour les Loirétains cela veut dire que de Cap Saran au milieu du massif d'Ingrannes, une ligne Courcy-aux-Loges/Ingrannes, nous pourrions, dans une situation comparable, ne plus avoir de forêt".

Un seul geste malheureux peut être fatal

Thomas Wrobel poursuit "chacun doit avoir conscience que craquer une allumette, faire des travaux à proximité ou encore circuler en forêt, cela peut générer ce niveau de conséquences là". La forêt reste ouverte aux promeneurs et aux vélos. Ce n'est pas le premier été que l'ONF prend de telles mesures, c'était déjà le cas l'an dernier et vu le réchauffement climatique, cela risque de se répéter.

La forêt domaniale d'Orléans avec ses 35.000 hectares est la plus grande de France - Lydie Lahaix

Le niveau du "risque incendies" évolue dans nos régions explique le technicien "donc nous adaptons notre stratégie de communication envers le public". L'Office national des Forêts installe en ce moment de nouveaux panneaux d'information sur les feux de forêts, au départ des routes forestières. Ils resteront en place toute l'année. Avec ce message : "Vigilance, votre paysage est en jeu !"

Thomas Wrobel, responsable de l'unité territoriale Orléans pour l'ONF dans le Loiret - Lydie Lahaix

Le premier panneau vient d'être fixé sur le parking de l'Herveline, à l'entrée de la route de Goumiers, à Semoy. Il faut rappeler conclue Thomas Wrobel que le risque incendie existe "et que l'on doit s'y adapter en respectant de bons comportements, c'est du rabâchage en douceur mais nous devons tous préserver cette belle forêt d'Orléans".

L'ONF effectuera des contrôles ce week-end en forêt Domaniale d'Orléans. Chaque année en France, 5000 départs de feux surviennent. Dans neuf cas sur dix, l'homme en est à l'origine et 50% sont dus à une imprudence.