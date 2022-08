Vigilance orange aux incendies : que peut-on faire dans les forêts de Gironde ?

Les températures sont en baisse, et quelques gouttes de pluie sont venues arroser la Gironde, depuis samedi. Conséquence, les risques de reprise des incendies, qui ont déjà dévasté 28.000 hectares de forêt en Gironde, s'amenuisent. La préfecture a décidé d'abaisser la vigilance feux de forêt, qui était rouge depuis le 1er août à l'orange, soit une vigilance de trois sur cinq. Que peut-on faire ou ne pas faire dans les forêts girondines ? France Bleu fait le point.

Ce qui ne change pas, c'est que l'accès reste interdit pour les massifs forestiers de La Teste, Landiras, Saint-Magne et Hostens, sinistrés par les incendies. Le domaine départemental d’Hostens et les pistes cyclables du secteur restent interdits au public jusqu’au 26 août inclus. En revanche, dans les autres communes de Gironde, il est à nouveau possible de se promener en vélo ou à pied dans les forêts.

Bivouac et cigarette interdits en forêt

Des mesures de restrictions restent tout de même en place dans les "espaces exposés" des 159 communes à dominante forestière de Gironde (liste à retrouver ici). La circulation et le stationnement des véhicules à moteur y sont interdits entre 14h et 22h sur les pistes forestières, les chemins ruraux, les chemins d’exploitation et les pistes cyclables sauf pour les personnes autorisées. Il y est aussi interdit, sur la même plage horaire de pratiquer des activités d’exploitation forestière, de travaux sylvicoles, de génie civil, de service, de carbonisation et de sciage. Entre 14 et 22 heures, les activités ludiques et sportives sont aussi interdites, à l’exception de celles exercées en base de loisirs et sur les plages.

Dans les bois et les forêts de Gironde, et jusqu’à une distance de 200 mètres des massifs, il est aussi interdit d’utiliser du feu, de fumer, de jeter tout débris incandescent, de procéder à des incinérations des déchets verts et brûlages dirigés, de pratiquer le camping isolé ou le bivouac. Il est aussi interdit de tirer des feux d’artifices publics ou privés jusqu’au 22 août 2022.