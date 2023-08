Vigilance orange aux orages : la ville de Nice met en place une série de mesures

Suite au placement en vigilance orange aux orages des Alpes-Maritimes, ce dimanche 27 août à 20 heures, la ville, de Nice a décidé de mettre en place plusieurs mesures de restrictions**. La cellule de vigilance du PC Communal situé en Mairie de Nice sera active dès 19 heures** afin de mobiliser les équipes et coordonner aux mieux les actions des services si nécessaire.

Les parcs et jardins, les cimetières ainsi que le sentier du littoral sont fermés depuis 11 heures et jusqu'à nouvel ordre. Pour protéger les plus vulnérables, la salle Leyrit est ouverte, au 16 Rue Fornero Meneï, dès 18 heures pour permettre la mise à l'abri des personnes sans domicile stable.

Une vigilance toute particulière est portée dans les vallées avec une remontée systématique et très régulière de l'évolution de la situation.

La Ville de Nice appelle à la plus grande prudence lors des déplacements et face au risque de chutes d’objets.