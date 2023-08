Vigilance orange canicule au Pays Basque avec des températures jusqu'à 41° redoutées par les sans-abris

"Il n'y a pas de stock". Françoise est assise devant le centre d'accueil des migrants "Pausa", en bord d'Adour. La fraicheur du fleuve, c'est tout ce qu'elle a trouvé en attendant la nuit, parce qu**'il n'y a pas eu de distribution d'eau** : "il fait très chaud, d'habitude nous avons des bouteilles d'eau fraiche et c'est pas le cas aujourd'hui", constate Françoise dans un sourire elle précise, "c'est peut-être exceptionnel".

"La chaleur c'est très dur"

Les services sociaux le savent : la chaleur pour les personnes qui vivent dans la rue est plus dangereuse que les vagues de froid et Françoise le confirme : "la chaleur c'est très dur". "Il faut trouver de l'ombre et c'et pas facile. On est hébergés le soir, mais on est à la rue à 8h du matin jusqu'à 7h le soir. Ca fait des très longues journées. Au pire, on va à la cathédrale, on trouve de l'ombre, quand même. Nous sommes des gens courageux les gens de la rue", ajoute-t-elle, optimiste.

C'était prévisible en raison de l'évolution des conditions climatiques. Les Pyrénées-Atlantiques passent en vigilance orange canicule ce mercredi 23 août. La préfecture du département lance l'alerte ce mardi 22 août. Dans un communiqué, la préfecture annonce un pic de chaleur pour le mercredi 23 et le jeudi 24 août. Météo France indique des températures maximales de 37 à 39 degrés avec, sur le littoral, un mercure à 40 ou même 41 degrés. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les minimales attendues vont varier entre 21 et 24 degrés.

Ne pas faire de sport

Jeudi, la chaleur va encore s'accentuer dans les terres avec des maximaux autour de 40 degrés. Cette vague très intense de chaleur va prendre fin jeudi après-midi avec un effet de Galerne sur le littoral. Un phénomène météorologique bien connu sur la côte basque, provoquant une brusque chute des températures et des orages parfois violents. Le numéro d'urgence 115 est en alerte pour les personnes sans abri ou en grande difficulté sociale. Les hébergements d'accueil d'urgence seront ouverts les journées de mercredi et jeudi pour les personnes qui dorment dans la rue. Il est fortement déconseillé de pratiquer une activité sportive en extérieur.