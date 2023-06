Vigilance orange : les orages continuent dans les Landes

Encore une journée de pluie et de vent dans les Landes, ce dimanche 18 juin. Comme la veille, le département est placé en vigilance orange par Météo-France à cause d'un épisode orageux. La vigilance se maintient de 15h00 à 22h00. Les vents pourraient souffler entre 80 et 100km/h localement, en rafales.

Les Landes connaissent un mois de juin particulièrement orageux cette année. La ville de Dax essuie son onzième jour de pluie depuis le début du mois, dixième jour pour la ville de Mont-de-Marsan. Les prévisions météo prévoient encore un temps instable jusqu'à jeudi 22 juin.

Ce dimanche, la vigilance Orange lancé par Météo France s'étend à une large partie du pays, des Pyrénées-Atlantiques jusqu'au Nord de la France. Quarante-quatre départements sont en vigilance orange.