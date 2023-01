Vigilance orange vagues-submersion : les circulations maritimes perturbées en Corse-du-Sud

Les vigilances météo en cours et à venir en Corse perturbent les circulations maritimes. Ce lundi 16 janvier, l'île est en vigilance jaune vent, pluie, inondation et avalanches . Puis, à partir de mardi, Météo France, place la Corse-du-Sud en vigilance orange vagues-submersion et pluie-inondation et la Haute-Corse en vigilance orange pluie-inondation.

Le phénomène pluie-inondation débutera dès 6 heures du matin ce mardi 17 janvier dans les deux départements de l'île, avec une vigilance orange qui devrait être maintenue jusqu'à 18 heures par Météo France. En Corse-du-Sud, c'est un phénomène vagues-submersion qui place le département en vigilance orange de 12h à minuit.

"La conjonction [des] niveaux marins élevés et [des] puissants déferlements risquent d'engendrer des submersions sur les parties basses ou vulnérables des littoraux ouest de la Corse-du-Sud, notamment dans le golfe d'Ajaccio", précise Météo France dans son bulletin, ajoutant que "le maximum d'intensité est attendu mardi après-midi et soir".

Des traversées maritimes annulées dès ce lundi

Sur son site internet , Corsica Linea indique que les traversées Marseille-Ajaccio et Marseille-Propriano sont annulées ce lundi. Le lendemain, les traversées Ajaccio-Marseille, Propriano-Marseille et Ile-Rousse-Marseille sont également annulées. Contactés, les services de La Méridionale indiquent que, pour le moment, seule la traversée Marseille-Porto-Vecchio est annulée ce samedi. Enfin, Corsica Ferries anticipe certains de ses départs , pour ces deux jours.