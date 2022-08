Vigilance rouge incendies en Gironde: la police de l'environnement traque le non-respect des restrictions

Polos vert clair, pantalons vert foncé, ceinturons avec revolver et bombe lacrymogène : les deux policiers de l'environnement sont prêts pour ratisser l'immense parking de la plage du Porge-Océan, sur le site du Gressier. La patrouille veille au bon respect des restrictions de déplacement et de stationnement liées au passage en vigilance rouge risque incendies depuis le 1er août.

Très vite, Johann Pagnier, technicien forestier territorial à l'Office national des forêts (ONF), repère une activité suspecte. Une camionnette et une multitude de serviettes de plage étendues à côté entre deux arbres. Assez pour interpeller le patrouilleur, car si cela n'est pas interdit, cela laisse croire que certains ont prévu de passer la soirée, voire la nuit, ici. "On peut être tenté de rester ici, mais on a bien vu les panneaux à l'entrée donc aucun souci à se faire... C'est bien, ce genre d'action protège notre littoral", souligne Marie, une jeune femme venue de Paris, à qui appartient le véhicule.

Le panneau indiquant aux promeneurs l'interdiction d'accès au chemin forestier sur le site du Gressier. © Radio France - Philippe Peyre

Maxime, jeune père venu de Charente, est, lui, en train de fumer, assis sur son siège de plage à côté de son van. François Korysko, responsable de la police de l'environnement pour l'ONF, le rappelle à l'ordre : "En risque rouge incendies, il ne faut surtout pas fumer, c'est vraiment important au regard de la sécheresse du sol." "Je comprends parfaitement", rétorque d'emblée le Charentais, encore marqué par les incendies en Gironde au mois de juillet. "Vu ce qu'on a vécu récemment", lâche-t-il, un brin apeuré. Pris en flagrant délit, il n'aura pas d'amende. "C'est un visiteur du site qui a compris le message et qui a tout de suite éteint, dans un cendrier, avec de l'eau, peu importe. L'idée, c'est qu'il n'y ait vraiment pas le moindre apport de feu en forêt", martèle François Korysko.

Maxime a bénéficié d'une certaine tolérance. Une chance alors que l'ONF, sous les ordres du procureur de la République de Bordeaux, a reçu comme indication d'abaisser justement cette tolérance à son plus bas niveau. "On traduit cet ordre du procureur par des actions de police sur les sites vraiment très fréquentés par le public, explique le responsable. En plus, le public change très fréquemment puisqu'on avait des vacanciers qui étaient présents en juillet, d'autres qui sont présents en août. Certains ne sont là que pour la semaine ou quelques jours. Donc c'est un message que l'on doit répéter tout au long de la saison estivale, à la fois de la prévention et de la répression quand il le faut".

Pour rappel, un mégot jeté par la fenêtre de sa voiture est passible d'une amende de 135 euros. Si vous déclenchez un incendie, il s'agit alors d'un délit vous exposant à des peines de prison et des amendes bien plus élevées.