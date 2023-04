Vigilance sur le Canal de Briare, où les ressources en eau sont faibles pour la saison

Le Canal de Briare avait dû fermer à la navigation en août dernier, pour trois semaines, à cause du manque d'eau. Va-t-il revivre cette situation cet été, avec une fermeture plus précoce ? Voies Navigables de France (VNF), établissement public gestionnaire du Canal, estime que le contexte est "plus favorable" actuellement "qu'il y a 15 jours." Les réserves d'eau sont à 59% de remplissage, suffisantes pour que VNF garantisse une navigation "jusqu'à fin juin."

"On a une visibilité jusqu'à fin juin"

Et après ? Olivier Fauriel, directeur territorial Centre Bourgogne chez VNF, se montre prudent. "On a une visibilité jusqu'à fin juin" confirme-t-il, précisant que l'établissement public actualise très régulièrement ses prévisions et l'état des réserves en eau. Pour Gérard et Michèle, qui vivent sur leur bateau et naviguent d'avril à septembre, il faut prendre des précautions. "On ne sait pas si on aura de l'eau, et si on part, si on pourra rentrer" dit Gérard. "S'il le faut, on sera rentrés pour fin juin" soupire Michèle.

Le Canal de Briare a rouvert à la navigation au début du mois d'avril et le capitaine du port, David Delaby, s'efforce d'économiser le moindre litre d'eau. "On a un réel souci d'eau depuis le début de la saison. Sur les trois écluses qui ramènent du port de plaisance jusqu'au Canal, on a une restriction des heures de passage" explique-t-il. Il s'efforce aussi de regrouper les bateaux pour leur faire franchir les écluses, pour une perte d'eau moins importante.