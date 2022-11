Villard-de-Lans : un atelier pour apprendre comment couper raisonnablement les arbres

Il est parfois difficile de concevoir qu'une coupe d'arbres puisse être positive pour l'évolution d'une forêt. Pourtant, choisir quel arbre abattre est toute une science, exercée au quotidien par les travailleurs forestiers, une science que la commune de Villard-de-Lans, largement couverte en forêts, veux rendre accessible au plus grand nombre.

En indiquant le numéro de l'arbre observé, l'utilisateur a accès à toutes ses caractéristiques qui, couplées à une observation de l'environnement, lui permettent de décider du sort de la plante. © Radio France - Bastien Roques

Pour ce faire, elle est la deuxième en France selon ses élus à s'être dotée du Martéloscope en forêt publique. Derrière ce nom se cache un outil numérique qui permet de décider facilement quel arbre conserver et quel arbre couper. Sur une tablette, les caractéristiques de chaque arbre numéroté sont renseignées. Lors des ateliers de découverte proposés par la ville, les participants ont ainsi toutes les clés en main pour décider du sort de chaque arbre.

Un outil surtout pédagogique

Cet outil se veut surtout pédagogique pour Jean-Paul Uzel, adjoint chargé de la forêt à la mairie de Villard-de-Lans : "Il y a beaucoup de rejet quand on coupe un arbre__. Des fois il y a des visiteurs qui ne comprennent pas, et même des locaux, on a des soucis à ce niveau-là. Il faut bien comprendre que la forêt est vivante, si on coupe un arbre c'est pour permettre à d'autres arbres de pousser".

Manuel Rapp guide les participants et leur donne les outils pour décider judicieusement des arbres les plus propices à être "récoltés". © Radio France - Bastien Roques

A la tête de cet atelier : Manuel Rapp, technicien forestier à l'ONF : "Les caractéristiques exposées vont permettre aux gens de se poser les mêmes questions que les forestiers dans leurs activités de martelage et de comprendre les différentes problématiques de la gestion forestière. À la place de beaucoup d'explications académiques sur comment on gère la forêt, on les met en situation, on leur offre la possibilité de pratiquer, et là les messages passent beaucoup mieux".