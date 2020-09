Villefranche-de-Rouergue crée des pigeonniers municipaux pour réguler la population d'oiseaux

Face au "fléau" des déjections, du bruit, et des plumes, la municipalité installe deux pigeonniers municipaux pour contrôler la population d'oiseaux, et réguler les naissances.

C'est une initiative originale que s'apprête à mener la mairie de Villefranche-de-Rouergue. D'ici fin novembre, la commune aveyronnaise va installer deux pigeonniers dans la ville, en haut de la collégiale, et au théâtre de verdure.

Le but : réguler la population de pigeons, "mais pas les éradiquer" explique Jean-Marie Bugarel, le conseiller municipal en charge de la condition animale. Il faut dire que selon les termes de l'élu, ces oiseaux qui sont devenus un "fléau" pour les habitants. Selon les estimations, il y a environ 5.000 pigeons dans la ville ! Avec toutes les nuisances qui vont avec, explique l'élu : "ça touche à la salubrité. C'est-à-dire les déjections, et les maladies que les pigeons peuvent transmettre, notamment les jours de marché. _Ca touche aussi au bruit, aux plumes qui bouchent les gouttières, aux rues qui sont sales_, et aux cadavres qui tombent parfois."

Pour lutter, la mairie de Villefranche-de-Rouergue avait jusque là installé un couple de rapaces en haut de la collégiale. Ils tuent des pigeons tous les jours, mais c’est très insuffisant.

"Claquer" les oeufs pour limiter les naissances

L’idée désormais, c’est donc de capturer les oiseaux, pour les installer dans ces pigeonniers explique Jean-Marie Bugarel : "on les y laisse enfermés quinze jours, le temps qu'ils prennent leurs marques. Au bout de quinze jours, on leur laisse la liberté des allées et venues. Mais _ils auront tout intérêt à rester dans ces pigeonniers, parce qu'ils auront à manger et à boire_, et ils seront soignés". Un hébergement gîte et couvert qui devrait attirer rapidement d'autres pigeons.

Une fois les oiseaux "fixés" dans les pigeonniers, réguler la population se fait très simplement : les employés d’une société spécialisée viendront régulièrement "claquer" certains œufs, c’est-à-dire les secouer. Une méthode qui empêche les éclosions, et qui limitera les naissances petit à petit.

Les premiers effets devraient être visibles d’ici deux ans. La mairie va dans le même temps demander des efforts de nettoyage aux propriétaires privés, pour éradiquer les pigeonniers sauvages dans les greniers, ou les maisons abandonnées.

Ces deux premiers pigeonniers municipaux vont donc ouvrir d’ici la fin de l’année, mais deux autres sont déjà en projet, pour un peu plus tard.