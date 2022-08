Villegenon : les châtelains s'expliquent après la destruction d'une magnifique haie

Un saccage selon ces défenseurs des chemins ruraux et de la nature. Les châtelains, aujourd'hui se défendent. Pour Andréa Korcekaas, qui a racheté avec son mari, la propriété il y a vingt ans, cette haie, bien qu'en bordure du chemin communal, lui appartient bel et bien. Si les arbres ont été coupés, c'est parce qu'ils constituaient une menace pour les promeneurs : " C'est à moi, c'est mon terrain. c'est de ma responsabilité qu'il n'arrive aucun accident. On ne veut pas qu'un promeneur se prenne une branche sur la tête et qu'on nous incrimine."

Les manifestants dimanche après-midi à Villegenon © Radio France - Michel Benoit

Les châtelains ont en effet l'intention d'enlever la barrière qu'ils avaient installée, avec l'autorisation de l'ancien maire, à l'entrée du chemin pourtant communal, pour rétablir le passage. De plus, la haie a été coupée au mois de mars, affirme Andréa Korcekaas, en conformité avec la réglementation. Le couple explique avoir même contribué à sauver une partie du patrimoine de Villegenon : " Nous sommes arrivés il y a vingt ans. On a racheté un château qui tombait en ruines et on a tout refait ! Et nous avons fait appel à des artisans locaux. Pas des Polonais ou des personnes étrangères. On aboutit à quelque chose de joli et on ne mérité pas d'être traités comme des bandits. "

La haie, aujourd'hui ou plutôt ce qu'il en reste. © Radio France - Michel Benoit

Le château est certainement en meilleur état mais les bois et le gibier y ont également gagné des clôtures pour faciliter la chasse, affirment les manifestants... Un engrillagement que les élus combattent depuis plusieurs années, sans succès pour le moment.