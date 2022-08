Villegenon : un massacre qui ne passe pas

Le comble, c'est que cette magnifique haie se trouve sur un chemin communal ! Le maire affirme avoir été mis devant le fait accompli mais n'a pas réagi. Ce n'est pas le cas de Marie du Berry, une écrivaine, bien connue pour ses balades contées sur les plus beaux chemins du pays fort. Elle souhaite alerter sur ce massacre : " C'est un assassinat ! Il faut marquer le coup d'autant que ces arbres sont aux abords d'un chemin communal. Cette haie plaissée était un joyau de notre bocage."

La haie plaissée avant qu'elle ne soit coupée, chemin de la vallée de l'eau © Radio France - Marie du Berry

Cette haie a été coupée sur environ 400 mètres de long, au début de l'été. Un vrai carnage pour Marie-Line Houdou, qui a décidé d'en référer à l'office national de la biodiversité pour qu'une enquête soit ouverte : " Il est interdit de couper les haies entre le 1er avril et le 31 juillet. Ces arbres qui étaient très vieux ont tout vécu. Ils résistaient même à la sécheresse d'aujourd'hui et n'étaient pas malades. Aujourd'hui, après de carnage, il n'y a plus lieu de visiter ce chemin puisqu'il n'y a plus de haie plaissée. C'est peut-être l'objectif recherché, mais je rappelle que c'est un chemin communal ! "

Marie du Berry et Marie-Line Houdou ont décidé d'alerter sur cette coupe très sévère © Radio France - Michel Benoit

Cette haie attirait en effet de nombreux promeneurs sur ce chemin ouvert à tous où il n'y a aujourd'hui plus d'ombre. La technique du plaissage remonte au moyen-âge : " C'est une ancienne technique qui consiste à plier les branches de bas niveaux pour qu'elles se rejoignent et forment une barrière naturelle pour le bétail. Elles sont de plus en plus rares car le plaissage n'a plus lieu aujourd'hui. C'était un témoin du passé. On nous dit que ça va repousser, mais ce n'est pas un argument. Vous avez vu le diamètre des troncs ? Je voudrais surtout qu'on classe les haies plaissées qui subsistent. J'avais entrepris de les répertorier. Cette haie, c'est un peu comme Balzac ou Hugo qu'on assassine."

Une autre vue du désastre © Radio France - Michel Benoit

Le maire de Viilegenon ne cache pas son embarras : il reconnaît avoir été un peu naïf et n'aurait jamais imaginé que ce propriétaire aille aussi loin dans les coupes... Rendez-vous pour cette marche blanche, ce dimanche à 15H00 devant l'église de Villegenon