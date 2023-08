Villeneuve-de-Berg : il n'y aura plus besoin d'arroser la pelouse du stade

Villeneuve-de-Berg en Sud Ardèche va bénéficier d'un stade flambant neuf dès la rentrée. Les travaux ont débuté en juin ; dans les jours qui viennent, les ouvriers vont poser une pelouse synthétique dernière génération qui n'a pas besoin d'arrosage. Jusque-là les pelouses synthétiques consommaient moins d'eau qu'une pelouse naturelle mais elles devaient néanmoins être arrosées régulièrement en été pour être refroidies.

ⓘ Publicité

Un échantillon de la nouvelle pelouse © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Une nouvelle génération de pelouse synthétique

Le procédé a déjà été testé en Drôme-Ardèche, à Davézieux, Etoile-sur-Rhône, Valence Briffaud ou encore Crest. Le stade Jean Perdrix à Valence-le-haut (entre les quartiers de Fontbarlettes et du Plan) est en cours d'équipement. Il s'agit d'une pelouse synthétique qui n'est plus remplie de billes de plastique qui rentraient parfois dans les chaussures des footballeurs mais qui surtout polluaient le terrain. Désormais les brins d'herbe synthétique sont réunis sur un support tissé qui laisse passer l'air et l'humidité. Il n'est plus nécessaire de refroidir en les arrosant ce type de pelouse.

loading

Une économie de 5000 m3 d'eau par an à Villeneuve

L'économie d'eau réalisée pour la ville est estimée à 5000 m3 par an dans une région où le problème de l'eau est aigu en été. De quoi alimenter 120 foyers.

Le nouveau stade va couter un millions six cent mille euros. La rénovation comprend la pose d'une nouvelle pelouse, la construction d'un bâtiment qui va accueillir deux nouveaux vestiaires ainsi qu'un nouvel éclairage. L'ancien éclairage a été démonté et sera utilisé par d'autres communes de Berg et du Coiron.