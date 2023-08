Villeneuve-Loubet : éclosion imminente d'une centaine de bébés tortues caouannes

Mais quand vont-elles enfin sortir de terre ? La centaine de bébés tortues, appelées scientifiquement des tortillons, est très attendue à Villeneuve-Loubet. Aperçu, dans la nuit de dimanche 2 à lundi 3 juillet, une tortue Caouanne a pondu à quelques mètres de la mer. Ses petits devraient pointer le bout de leur bec très prochainement.

Un chemin vers la mer

L'association Marineland avec la ville de Villeneuve-Loubet et l'Office Français de la Biodiversité et le Réseau Tortues Marines de Méditerranée Française ont tout prévu. Ils viennent d'installer ce qu'ils appellent "le chemin de retour vers la mer". Un petit couloir est construit avec des planches de bois à même le sable où les tortillons ne pourront se diriger que vers la mer. Sidonie Catteau est la cheffe de projet "tortues marines" pour l'association Marineland : "Notre objectif : le retour à la mer de ces petites tortues le plus naturellement possible".

Le chemin vers la mer © Radio France - Sébastien Germain

40 bénévoles se relaient 24 heures sur 24

Il n'y a pas que les scientifiques qui sont mobilisés. Les bénévoles également se relaient pour alerter en cas d'apparition des tortues. Une surveillance jour et nuit. Margaux Burgevin gère le planning pour l'association Marineland : "C'est une magnifique aventure. Les gens adorent les tortues. Ils se mobilisent la journée sur une durée de 6 heures, et le soir certains commencent même à 2 heures du matin jusqu'à 8 heures."

Les bébés tortues caouanes devraient donc arriver au maximum dans dix jours. Elles sortent généralement en fin d'après-midi ou en début de soirée.