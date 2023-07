Villeneuve-Loubet : Les œufs de la tortue Caouanne sous haute protection

Sur la plage, les vacanciers étrangers ou Français bronzent paisiblement à quelques mètres d'un nid d'œufs de tortue de mer. La plupart ne sont même pas au courant de cet heureux évènement. Une tortue Caouanne est venue pondre sur la plage de Villeneuve-Loubet dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 juillet dernier.

ⓘ Publicité

"Avec ma famille, nous sommes des habitués de cette plage mais nous n'étions pas au courant", explique un Niçois venu louer un jet-ski. Plus encore, il est intrigué par la nouvelle : "C'est bizarre, j'ai beaucoup voyagé et ce sont des espèces que nous croisons habituellement dans les eaux chaudes de l'océan Indien, pas chez nous !"

"Laisser faire la Nature"

Le loueur de jet-ski, Guillaume, était lui aux premières loges. Il a même participé à la mise en place d'une zone de sécurité autour du nid et il évite de donner l'emplacement exact de la ponte. "On a parlé avec les spécialistes, on veut éviter que trop de monde ne vienne", explique-t-il.

Effectivement, selon Sidonie Catteau, biologiste, membre de l'association Marineland et coordinatrice pour le réseau tortues marines de Méditerranée Française (RTMMF), "il faut laisser faire la nature". Même pour les relevés scientifiques l'objectif est de ne pas intervenir au cœur du nid. "Nous ne savons pas combien il y a d'œufs. Nous avons juste installé des capteurs thermiques autour du nid pour récolter les données. Nous savons juste qu'une tortue de ce type peut pondre entre 70 et 100 œufs d'un coup", détaille celle que l'on pourrait cette fois surnommer l'obstétricienne des tortues.

Alors pourquoi ce spécimen est-il venu pondre sur les côtes des Alpes-Maritimes ? La question n'a, pour l'instant, pas de réponse. Mais plusieurs hypothèses sont émises par la scientifique. "Depuis plusieurs années, on voit de plus en plus de tortue matures sexuellement au large de nos côtes. On s'attendait à les voir venir pondre mais on se demande pourquoi cette répartition s'est modifiée", souligne Sidonie Catteau.

Des précédents dans le département

Il y a eu des épisodes de ponte à Fréjus et Saint-Aygulfe en 2016 et 2020, et si on remonte jusqu'en 2008 à Saint-Tropez. "Le réchauffement climatique induit une augmentation de la température des eaux de surface. Les courant avec ces modifications changent eux aussi. On peut aussi imaginer le simple recrutement de nouveaux espaces de ponte, c'est très fréquent : certaines zones disparaissent et d'autres apparaissent. Enfin, une tortue est très fidèle à son lieu de naissance à quelques centaines de kilomètres près", détaille la spécialiste des tortues marines.

Depuis, les pontes précédentes, tout un système de coordination entre les différentes structures de défense des animaux marins a été mis en place. "Nous saurons si ces procédures de coopération sont efficaces si les œufs viennent à terme, mais il reste de nombreuses inconnues : on ne sait pas s'ils ont été fécondés par exemple".

La réponse sera connue d'ici une cinquantaine de jours environ avant que les bébés tortues sortent de leurs coquilles, remontent à la surface et percent le sable pour rejoindre la mer.