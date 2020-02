Villers-lès-Nancy : une pétition pour sauver les salamandres tachetées, menacées par un projet de logements

Villers-lès-Nancy, France

Cela fait plus de 4 ans qu'ils se mobilisent contre la construction d'immeubles à Villers-les-Nancy : les membres de l'association La salamandre de l'Asnée viennent de mettre en ligne une pétition pour demander l'arrêt de projet, qui menace plusieurs espèces protégées selon eux. Le chantier n'a pas encore démarré, car l'association a déposé un recours contre l'avis de la préfecture, qui a donné son feu vert. Pour tenter de gagner un soutien plus large de la population, l'association La salamandre de l'Asnée organisait ce samedi 8 février une opération de tractage à Villers-les-Nancy. Sa pétition, mise en ligne il y a deux jours a recueilli plus de 3 300 signatures.

Construction de logements sociaux

Le projet contre lequel s'oppose l'association prévoit la construction de 76 logements sociaux, en lieu et place d'un terrain de football qui n'est plus utilisé. En bordure de ce terrain coule l'Asnée, un ruisseau où vivent des salamandres tachetées. Ça n'est pas la seule espèce protégée à vivre dans le secteur selon Marc Herter, vice président de l'association La salamandre de l'Asnée, qui réclame plus de concertation sur le projet : "Entre les salamandres, les grenouilles rousses, les écureuils (...), le ruisseau, qui est protégée également, la zone humide tout autour, il faut tout mettre sur la table pour voir si oui ou non il est possible de construire, comment et en quelle quantité. Mais on n'y va pas en force" déplore cet ancien juriste.

Tout le monde nous a copieusement ignoré - Marc Herter

Le maire de Villers-lès-Nancy, qui a accordé le permis de construire au projet, réfute toute absence de concertation : "Il y a eu une réunion publique. Des associations de défense de l'environnement ont été consultées. Et le service de l'État spécialisé sur la question, la DREAL, a dit qu'il n'y avait pas matière à s'opposer au projet" détaille François Werner, qui promet des aménagements (un muret) pour protéger la salamandre tachetée. Il précise également que ça n'est pas lui qui se trouve à l'origine du projet, et qu'à l'époque il avait même voté contre le réaménagement du terrain de football [le terrain appartient à la commune de Laxou].

Une pétition pour gagner du soutien

L'association d'opposants au projet compte sur le soutien du reste de la population pour gagner le combat qu'elle a engagé voilà déjà plus de 4 ans. "Pour se faire connaître on nous disait : 'il faut être un petit plus moderne, lancez donc une pétition sur internet' (...) on l'a fait, et en quelques jours seulement on a déjà beaucoup de signatures" se félicite Marc Herter.