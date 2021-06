Villers-sur-mer dit "non" au Rallye de la Côte Fleurie : trop néfaste pour l'environnement

Cela fait plus de 50 ans que la rallye de la Côte Fleurie existe mais Villers-sur-mer ne fera plus partie de la compétition automobile normande. En cause, le tracé de la course qui traverse notamment des zones de reproduction d'espèces de la faune locale.

Le maire de la commune, Thierry Granturco, se défend d'être un maire écologiste à l'image de grandes villes comme Rennes qui a renoncé à une étape du Tour de France jugée trop polluante. Pour Thierry Granturco, il s'agit d'être "cohérent" avec sa politique de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel de la commune et il fallait surtout trancher sur la tenue d'un événement qui divise déjà Villers-sur-mer.

Enjeux écologiques contre traditions de la commune : la commune est divisée

"Du terrain, remontaient régulièrement la question de savoir comment il était encore possible sur notre territoire où on a ce patrimoine naturel exceptionnel d'organiser ce genre de compétition," justifie Thierry Granturco. Le maire a donc décidé d'en parler avec tous les élus de la commune. Le problème : le conseil municipal était lui-même divisé sur la question. Le sujet a donc été soumis au vote et l'interdiction des compétitions à énergies fossiles a été décidée à bulletin secret. Une décision qui met aussi sur la sellette la compétition de Jet Ski de Villers-sur-mer et le Mustang Villers Show, exposition de voitures de collection.

Suite à l'annonce, la population est restée partagée. Jeannette habite Villers et elle "trouve que c'est très bien ! A l'heure actuelle, cela n'a pas vraiment de raison d'être économiquement et sur le plan écologique." A l'inverse, Martine, elle aussi habitante de la ville, est très remontée contre cette décision : "ça attire énormément de monde et puis les Villersois sont habitués à ce Rallye de la Côte Fleurie !"

Villers-sur-mer ne ferme pas complètement la porte au rallye automobile

Le maire cherche à rassurer. "On ne va pas mettre les organisateurs (de la course) en difficulté," promet Thierry Granturco. Si le changement de parcours sans Villers-sur-mer est trop compliqué à mettre en place pour le prochain rallye en 2022, l'élu autorisera qu'il passe sur sa commune. Le suivant ne bénéficiera pas de cette tolérance, sauf si les organisateurs venaient à proposer "une alternative qui soit plus respectueuse du patrimoine naturel de Villers." La commune pourrait alors revenir sur cette interdiction.