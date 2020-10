4 maisons ont été évacuées en urgence dans la nuit de lundi à mardi à cause d'affaissement de terrain, dans la rue Emile Zola, un quartier du haut de la ville. Le maire de Villerupt, se demande si les fissures proviennent de la carrière toute proche, située sur la commune voisine d'Audun-le-Tiche.

Villerupt : des affaissements de terrain, 4 maisons évacuées et des questions sur la carrière

Au départ, des fissures de plusieurs mètres sont apparues dans les jardins et terrasses de deux maisons mais par précaution, deux autres habitations voisines ont aussi été évacuées. Soit sept habitants au total qui ont du être relogés dans leur famille et par la mairie. La mairie a pris un arrêté pour interdire l'accès à une partie de la rue jusqu'à nouvel ordre. Un expert est passé ce mardi après-midi pour évaluer les dégâts et leur origine. Peut-être est-ce du aux fortes pluies de ces derniers jours, à une rupture de conduite d'eau, ou bien à la carrière toute proche, située sur la commune d'Audun-le-Tiche ? Le chantier a démarré en juin dernier, malgré une forte opposition des habitants. Le maire de Villerupt se pose la question.

Le maire de Villerupt, Pierrick Spizak Copier

Il y a eu la semaine dernière des tirs de mine dans la carrière toute proche

Pierrick Spizak veut rester prudent et attend les conclusions des experts. Mais l'élu ne peut s'empêcher de faire le rapprochement entre les affaissements de terrain de la rue Emile Zola et le projet de carrière qui se trouve à 900 m à vol d'oiseau. "Il y a eu justement la semaine dernière des tirs de mine dans la carrière", précise le maire de Villerupt. "Les sols de la commune sont karstiques et la commune a déjà vécu des affaissements de terrain dans les années 80", rappelle-t-il.

Les fissures sont apparues dans les jardins et terrasses © Maxppp - PQR

Des sols déjà fragilisés par des infiltrations d'eau

Avec des sols karstiques, la terre est fragilisée par des infiltrations d'eau. C'est pour ça entre autre que le maire de Villerupt avait combattu le projet de carrière pendant la campagne électorale, un projet jugé dangereux pour l'environnement. Un recours a été déposé devant le tribunal administratif mais il n'est pas suspensif. Le chantier de poursuit.

L'expert de son côté a demandé des études complémentaires sur les sols, les résultats ne vont pas tomber tout de suite. En tout cas, les habitants des deux maisons évacuées par précaution vont pouvoir réintégrer leur logement dès ce mercredi.

à lire aussi Audun-le-Tiche: les opposants à la carrière veulent relancer la fronde