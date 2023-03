"Villes et villages fleuris" : découvrez les nouveaux labellisés en Nouvelle-Aquitaine

Le comité régional du tourisme a dévoilé ce jeudi matin les nouvelles communes qui ont reçu le label "villes et villages fleuris" pour l'année 2022. Une seule d'entre elles a décroché l'ultime distinction des quatre fleurs : Terrasson-Lavilledieu en Dordogne.

Quels sont les critères pour être labellisé ? Le jury ne se contente pas de jolis géraniums à l'entrée d'une commune. Les collectivités doivent également montrer les efforts qu'elles font en matière de compostage, de recyclage, d'économie d'eau, etc. Et le label "villes et villages fleuris" est une distinction qui rapporte d'après le comité régional du tourisme qui assure que ce label génère 30 millions de séjours par an en Nouvelle-Aquitaine.

Au total, 380 communes sont labellisées "villes et villages fleuris" en Nouvelle-Aquitaine. Quelques années après avoir reçu cette distinction, les villes peuvent la perdre ou être confirmés.

Qui sont les communes primées en 2022 ? Recherchez-les dans le tableau ci-dessous.

Les communes distinguées en 2021 ont également été citées lors du point presse organisé ce mercredi matin en Dordogne car "leur" remise des prix avait dû être annulée à cause de la pandémie. Dans le détail, toutes années de labellisation confondues, 147 communes bénéficient d'un label une fleur, 152 communes sont classées deux fleurs, 69 communes, trois fleurs, et douze communes, quatre fleurs.