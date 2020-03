Une vingtaine d'animaux maltraités recueillis par la fondation Bardot à côté de Cherbourg

Des chevaux, des ânes, des cochons, des chèvre et une vache. Ces animaux vivaient dans la boue et les excréments à l'intérieur d'un paddock de 3000 mètres carrés à proximité de Cherbourg. Très négligés, ils n'étaient ni soignés, ni vaccinés, et certains n'étaient pas identifiés.

Les services vétérinaires du département de la Manche ont demandé à la fondation Brigitte Bardot de les recueillir, comme cela arrive régulièrement.

L'intervention s'est déroulée sans problème mercredi 11 mars dans la matinée. L'occupant des lieux n'est pas sorti de chez lui, selon une membre de la fondation.

Les animaux seront répartis dans les différentes structures partenaires de la fondation. Les propriétaires maltraitants risquent jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.