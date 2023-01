Vingt millions d'euros de travaux pour préserver la ressource en eau dans le Cotentin

Les pluies de l'hiver ont fait du bien aux nappes phréatiques manchoises. Selon la préfecture, elles présentent des niveaux modérés à hauts. La recharge est cependant plus lente dans le sud-Manche. C'est dans ce contexte que dans le nord du département, l'agglomération du Cotentin a renouvelé ce vendredi son contrat eau climat avec l'agence de l'eau Seine-Normandie, le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin et la fédération départementale des pêcheurs. Ce contrat est établi pour une durée de deux ans. L'enveloppe est estimée à 20 millions d'euros HT de travaux. Le territoire s'engage pour préserver la ressource en eau et à agir face aux défis liés au changement climatique.

"La ressource en eau est sans doute notre bien le plus précieux et dans le contexte actuel, nous nous devons de le préserver", confie le président de l'agglomération du Cotentin David Margueritte. L'été 2022 a été le "point de départ d'une prise de conscience", notamment sur la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable. "Y compris dans le Cotentin, on n'est pas à l'abri de ces enjeux", résume le patron de l'agglomération. D'autant que le territoire ne dispose pas de grosses quantités d'eau : "on est sur un socle armoricain et les cours d'eau sont petits, et très sensibles aux sécheresses", explique Ludovic Genet, le directeur territorial des bocages normands de l'agence de l'eau Seine-Normandie.

Cinq grands axes

Le contrat de deux ans s'articule autour de cinq grands axes liés à l'eau :

Atteinte ou maintien du bon état des cours d'eau : favoriser l'écoulement des cours d'eau avec l'entretien des berges et leur aménagement avec la pose d'abreuvoirs, de clôtures, ou de passerelles

favoriser l'écoulement des cours d'eau avec l'entretien des berges et leur aménagement avec la pose d'abreuvoirs, de clôtures, ou de passerelles Optimisation et préservation de la ressource en eau potable : accompagner les exploitants agricoles vers un changement de pratique pour préserver les nappes phréatiques (replanter des haies, etc.), mise en place d'interconnexions sur les réseaux (un projet est engagé entre l'agglomération du Cotentin et le SDEAU 50 pour sécuriser le territoire de la Côte des Isles)

accompagner les exploitants agricoles vers un changement de pratique pour préserver les nappes phréatiques (replanter des haies, etc.), mise en place d'interconnexions sur les réseaux (un projet est engagé entre l'agglomération du Cotentin et le SDEAU 50 pour sécuriser le territoire de la Côte des Isles) Restauration de la continuité écologique : restauration du lit (mineur et majeur) des cours d'eau, suppression d'obstacles (ouvrages ruinés ou abandonnés) sur la Divette, le Trottebec, la Douve, la Saire et la Sinope

restauration du lit (mineur et majeur) des cours d'eau, suppression d'obstacles (ouvrages ruinés ou abandonnés) sur la Divette, le Trottebec, la Douve, la Saire et la Sinope Veiller à la qualité des eaux du littoral et les zones conchylicoles : limiter les risques bactériologiques liés aux dispositifs d'assainissement collectifs et individuels, réhabilitation de la station d'épuration de Biville, lancement des travaux de la station de Portbail

limiter les risques bactériologiques liés aux dispositifs d'assainissement collectifs et individuels, réhabilitation de la station d'épuration de Biville, lancement des travaux de la station de Portbail Protection des zones humides : travaux sur le cours d'eau du Gorget pour la préservation des tourbières et marais de la Sangsurière et de l'Adriennerie.