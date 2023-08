Violent incendie en cours près d'Ille-sur-Têt, déjà 42 hectares détuits

Près de 200 pompiers sont mobilisés ce vendredi matin pour lutter contre un violent incendie entre Ille-sur-Têt et Montalba, à une vingtaine de kilomètres de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Le feu a démarré vers une heure du matin en bordure de la route départementale D2, et suscite de l'inquiétude en raison de la puissante tramontane qui souffle en rafales jusqu'à 65 km/h. A 6 heures du matin, les flammes ont déjà parcouru 42 hectares de végétation et continuent de progresser.

Pour l'heure, aucune habitation n'est menacée et aucun point sensible n'a été identifié. Le feu se propage dans un secteur de garrigue. Mais la zone est par endroit difficile d'accès, ce qui complique la tâche des secours. Avec le lever du jour, les pompiers s'apprêtent à engager des moyens aériens, a priori avant 9 heures. Des renforts sont également attendus sur place.

Ce jeudi soir, la Préfecture des Pyrénées-Orientales avait appelé à la "vigilence extrême" face au risque incendie trés important. La tramontane va se déchainer pendant plusieurs jours, dans un département frappé depuis plus d'un an par une sécheresse historique.

Plus d'infos à suivre