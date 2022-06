Violent orage en Dordogne : "C'est une manifestation du changement climatique sur notre territoire"

Certains habitants de Vanxains, de Ribérac, de la Roche-Chalais ont tout perdu. Les toitures éventrées, les pare-brise explosés par la grêle. Les agriculteurs sont aussi particulièrement touchés. Selon Nicolas Fedou, chargé de mission climat à la chambre d'agriculture de Dordogne, invité de France Bleu Périgord ce mercredi 22 juin, "le changement climatique, on peut le constater directement, c'est des températures de plus en plus importantes qui créent beaucoup plus d'énergie dans l'atmosphère. Et forcément, des orages de plus en plus violents."

Et pour comprendre, il faut regarder en altitude. "L'accumulation d'une forte intensité électrique dans les nuages crée ces monstres. Et quand l'énergie dans ces nuages se relâche, puisque ça cumule sur de longues périodes, la puissance est de plus en plus importante."

"Sur le Riberacois, mais aussi depuis la Gironde, on peut constater des grêlons de plus de cinq centimètres, explique Nicolas Fedou. Les dégâts sont irréversibles puisqu'à cette taille, le grêlon détruit tout sur son passage. Les dégâts sont irréversibles pour les cultures de ce secteur."

L'impuissance de l'homme

Les canons anti-grêle ne suffisent pas à juguler ces évènements. _"_Sur de tels types d'orages, on est impuissants. Sur des orages plus faibles, on arrivait par la lutte anti grêle, par des protections des cultures, à limiter les dégâts. Mais dès qu'on est sur de telles cellules, c'est très compliqué. A part se mettre à l'abri, comme les animaux, il n'y a pas 36 solutions sur ces orages qui ont tendance à se répéter régulièrement."