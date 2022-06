Violents orages de grêle en Dordogne, des dégâts importants

De violents orages ont frappé la Dordogne dans la nuit de lundi 20 juin au mardi 21. La grêle et le vent ont fait d'importants dégâts dans plusieurs communes dont Riberac, La Roche Chalais ou encore Vanxains.

Les pompiers ont réalisé près de 300 interventions cette nuit, à partir de 22h ce lundi 20 juin. 36 communes ont été touchées par la grêle et le vent. Le 18, le numéro des pompiers s'est trouvé submergé. Les gendarmes ont du intervenir également.

"Pas une toiture n'est épargnée" selon le maire de Riberac, Nicolas Platon. "Les dégâts sont considérables." Dont celles du groupe scolaire et de l'hôpital. Une salle polyvalente a été mise à disposition.

Il va demander la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle.

Des routes sont barrées, notamment à La Chapelle-Gonaguet et et Mensignac. A cause de fils électriques tombés sur la chaussée.

Selon les maires que nous avons contacté, il n'y a pas de dégâts humains signalés pour l'instant.

Plus d'informations à suivre ici et en direct sur France Bleu Périgord...