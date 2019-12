Virto'Tri, un véhicule 100% électrique pour ramasser et trier les déchets au sol à Nîmes

Nîmes, France

Finies les tournées à pied pour les agents de la propreté d'Océan qui travaillent dans le centre-ville de Nîmes. À partir de ce mercredi, ils vont disposer d'un tout nouveau véhicule pour ramasser et trier les déchets au sol. Un triporteur 100% électrique développé par la société Océan Soft, filiale d'Océan Propreté. À l'arrière, trois bacs : un jaune, un vert et un gris pour les différents types de déchets. Ces déchets étaient jusqu'à présent mélangés dans la poubelle tirée par les agents. Chacun d'entre eux parcourait chaque jour entre sept et huit kilomètres. Grâce aux cinq Virto'Tri, nom des nouveaux véhicules, leur secteur sera étendu à 12 kilomètres.

Des agents plus autonomes

Les agents seront également plus autonomes puisqu'on ne sera plus obligé de les amener sur leur secteur. Ils partiront directement du dépôt situé sur le boulevard Sergent Triaire. Nîmes est pour l'instant la seule ville à utiliser ce type de véhicule. Elle a reçu pour cela en novembre le trophée 2019 de la catégorie "équipements" de la part de l'AVPU, l'Association des villes pour la propreté urbaine.

La société Océan est chargée de la collecte des déchets ménagers, de la propreté urbaine et de la gestion des déchetteries de la ville de Nîmes et de l'agglomération jusqu'en juillet 2022.