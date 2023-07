Visites guidées des vignes et dégustation de vin au Domaine de Cézin

L’été, le moment où le barbecue s’accompagne d’un bon vin. Et pour l’occasion, le domaine de Cézin à Marçon ouvre ses portes pour faire visiter ses 17 hectares de vignes. C’est la 3ᵉ génération qui tient le domaine, Amandine et Xavier Fresneau, frère et sœur.

Il faut compter environ une 1h30 de balade où vous découvrez le cycle de vie d’une vigne. C’est aussi ludique pour les enfants puisque des pancartes avec des images expliquent les différentes formes de la vigne. Une chasse aux trésors est également proposée pour les occuper.

A la découverte de vins Sarthois

Briser les stéréotypes sur les viticulteurs, c’est ce que voulait Amandine Fresneau avec ces visites guidées. "Souvent la question des clients c’est 'vous faites quoi en ce moment ?' On connait la taille et les vendanges, mais le reste de l’année, les viticultures se tournent les pouces", raconte Amandine Fresneau.

L’objectif est donc d’expliquer comment on produit un raisin, comment le grain grossit, ce qui se passe lors de la floraison.

Stade de floraison d'une grappe de raisin © Radio France - Talitha Tiero

Après ces explications, place à la dégustation des vins Coteaux du Loir et Jasnières. "On va sentir le vin, voir les arômes du raisin. Et puis on le goûte en bouche, on va essayer de savoir si c’est plus acide, plus sucré", explique Amandine.

Découvrir la fabrication d’un vin, François, retraité et habitant du village, en avait toujours rêvé : "Je bois souvent du vin mais je ne savais pas vraiment comment il était fabriqué. Quand on se rend compte de tout le travail qu’il y a. Pour réussir à faire un bon vin, c’est compliqué."

S’adapter face au changement climatique

Tout d’abord, les horaires des employés sont modifiés. "Ils préfèrent largement travailler de 6h à 13 heures, plutôt qu’en pleine canicule", explique Amandine Fresneau, viticultrice. Pour protéger aussi du soleil les vignes, ils vont laisser un peu plus de feuilles. "Par contre, lorsque c’est une année pluvieuse, il faut aérer le cep, donc c’est de l’adaptation permanente", éclaire Amandine Fresneau.

Cet hiver, le froid a donné des frayeurs aux viticulteurs. "On était sur 15% de perte de vignes mais elle a repris grâce à la chaleur donc nous n’avons rien perdu", se rassure Amandine Fresneau.

Les raisins sont en pleine forme © Radio France - Talitha Tiero

Tous les mercredis jusqu'au 9 août 2023, de 10 heures à 12 heures, vous pouvez visiter les vignerons. Sur réservation, à 8 euros par adulte.