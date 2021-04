Viticulture : des dizaines de châteaux girondins allument des brûlots contre le gel

Cette habitante de Villenave d'Ornon et sa fille ont d'abord cru à un incendie dans le quartier. Toutes deux ont été réveillées dans la nuit de mardi à mercredi par une fumée acre qui avait envahi leur appartement. Elles ont aussitôt été prises de picotements à la gorge, et de nausées. " Et quand je me suis mouchée, le kleenex était tout noir!" rajoute-t-elle. Ces fumées, également observées autour de Léognan, dans le blayais ou le Médoc proviennent en fait des châteaux viticoles confrontés actuellement à un épisode de gel brutal. Ces brûlots, ou petits feux de paille, permettent aux viticulteurs de faire remonter la température dans les rangs de vignes et de protéger leurs cultures grâce à cet écran de fumée.

Une technique légale et encadrée

Face à cette vague de froid, les professionnels se sont donc organisés en demandant à la préfecture l'autorisation de pratiquer ces brûlots. "Cette technique est utilisée depuis plusieurs années dans le vignoble, et nous n'y avons recours qu'à cette période de l'année" explique Philibert Perrin, le président du Syndicat des Pessac Léognan. "La vigne est en effet actuellement en pleine pousse, les bourgeons sont sortis, et un coup de gel à ce stade pourrait mettre en péril le travail de toute une année" poursuit-il. Conscients des nuisances éventuelles pour les riverains, les viticulteurs qui les pratiquent en ont informé en amont les mairies, chargées de relayer l'information auprès de leurs administrés. Une information que tous n'ont pas eu manifestement.

Protéger les vignes, oui, mais pas au détriment de notre santé!

Certains habitants comme Nathalie, qui habite à Saint Médard d'Eyrans, affirment ne pas avoir été prévenus. "Je comprends tout à fait l'enjeu pour les viticulteurs actuellement," dit-elle, "mais peut-être pourraient-ils mettre en place des systèmes plus acceptables pour tout le monde!" De nouveaux brûlots sont programmés dans la nuit de mercredi à jeudi, mais également en début de semaine prochaine.