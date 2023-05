"Vivant" : un Angloy a co-écrit le dernier film de Yann-Arthus Bertrand diffusé sur France 2

"Un inventaire amoureux de la biodiversité de la France à travers les regards et les images rares et spectaculaires." Voilà comment France 2 résume le film diffusé ce mardi à 21h10. " Vivant" , c'est le titre du dernier documentaire de Yann Arthus-Bertrand, le célèbre photographe et réalisateur français, un film co-écrit par un Angloy : Rémi Dupouy.

ⓘ Publicité

Pendant deux heures environ, le film nous plonge dans ce que la nature offre de plus beau ici, en France métropolitaine. Il nous amène du fond des océans vers les sommets des montagnes à travers le regard de 200 naturalistes. Pour le mener à bien, il a fallu un an et demie de travail à Rémi Dupouy.

L'Angloy Rémi Dupouy est naturaliste et réalisateur depuis 10 ans, ici à Anglet © Radio France - Céline Arnal

Lui qui a sillonné le monde entier pour ses documentaires, qui est naturaliste et réalisateur depuis 10 ans, invite tout un chacun à arrêter de regarder le bout de ses chaussures, pour, au contraire, ouvrir les yeux et (ré)apprendre à regarder autour de nous : insectes, oiseaux, mammifères. Chevalier gambette, aigrette garzette, sérapia à petite fleur, voilà quelques unes de perles qu'il a facile de découvrir à la Barre à Anglet par exemple. Inutile d'aller bien loin.

Chevalier gambette sur le parking de la Barre à Anglet - Rémi Dupouy

La France métropolitaine, ce sont