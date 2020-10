Vogüé : les Verts demandent une enquête sur les rejets de la cave coopérative

Dans un courrier à la préfète de l'Ardèche, les Verts demandent une enquête sur les rejets liquides de la cave coopérative de Vogüé. Ils dénoncent des rejets récurrents et malodorants.

A hauteur de Vogüé, plusieurs flaques remplies d'un liquide noir tapissent le lit de l'Auzon. Les riverains ont averti les Verts qui viennent donc d'écrire à la préfète de l'Ardèche pour demander une enquête. Ce liquide noir irisé ne leur inspire pas confiance. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que des effluents en provenance de la cave coopérative du village se retrouvent dans le lit de ce cours d'eau intermittent.

Un problème technique

La cave coopérative ne nie pas le problème. Son président Patrice Raoux explique que l'orage du 27 septembre dernier a endommagé les deux pompes de relevage. La cave coopérative est équipée d'un réservoir en point bas où se retrouve tous les effluents. Grâce à deux pompes, les liquides sont remontés dans une station d'épuration. Les liquides se sont donc déversés dans la rivière. Selon la cave coopérative, il ne s'agit que d'eau et de jus de raisin, une pollution seulement organique

Le souci a été réglé tout de suite et la cave a racheté des pompes. Pourtant vendredi, quinze jours après l'incident, le directeur expliquait qu'il allait pomper l'eau souillée dans l'Auzon.

Un problème récurent

Les Verts insistent sur le côté récurent des problèmes. Selon eux, les riverains se plaignent des mauvaises odeurs et des rejets depuis plusieurs années dans l'Auzon. A l'Union des vignerons d'Ardèche, on explique que la cave coopérative de Vogüé est une des caves les plus exemplaires en matière de respect de l'environnement.