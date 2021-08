Voies navigables de France nettoie le canal des Ardennes

Dans le Rethélois, la présence des algues invasives dans le canal des Ardennes suscite l'agacement des habitants qui dénoncent un manque d'entretien. Message reçu par Voies navigables de France qui procède jusqu'au 10 septembre au nettoyage du canal sur 18,5 km entre Acy-Romance et Seuil.

Une embarcation dotée d'un faucardeur et d'un moissonneur sillonne la portion à traîter. À son passage, les algues sont coupées et les débris ramassés. "Il faut ramasser les fragments pour éviter que des fragments de la plante ne soient emportés par les hélices des bateaux car l'algue se reproduit facilement par simple bouturage", précise Clarisse Nouaille, adjointe au chef de l'unité Canaux de Picardie Champagne-Ardenne de VNF

Des moyens supplémentaires contre les algues

Pour lutter contre la prolifération de ces algues, Voies navigables de France met des moyens supplémentaires depuis cette année. Un budget de 1,5 million d'euros est spécifiquement dédié à la lutte contre les plantes envahissantes.

Le faucardeur doit couper et ramasser les algues sur 18,5 km du canal des Ardennes - VNF

Le chantier en cours sur le Canal des Ardennes, d'un coût de 100 000 euros, est financé grâce à cette nouvelle enveloppe. Jusqu'à présent, le nettoyage des plantes invasives dépendaient exclusivement des moyens accordés à chaque unité terroriale de VNF pour l'entretien des cours d'eau.

On est obligé d'y consacrer de plus en plus de moyens. Et on est obligé de prioriser car c'est insuffisant - Claire Nouaille, adjointe au chef de l'unité Canaux de Picardie Champagne-Ardenne de VNF

Malgré une opération d'arrachage d'algues en 2020, le Canal des Ardennes reste très affecté par ce phénomène. Jusqu'au printemps dernier, il n'avait vu passer aucun bateau en trois ans, à cause de l'effondrement de l'écluse de Neuville Day. Cette absence de navigation favorise le développement des plantes.

Moins il y a de navigation, plus il y a d'algues - Claire Nouaille, adjointe au chef de l'unité Canaux de Picardie Champagne-Ardenne de VNF

De nouveau interrompue depuis les intempéries de juillet dernier à cause de la rupture d'une digue à Givry-sur-Aisne, la navigation devrait reprendre avant la fin de l'été. Le chantier est en cours.

Expérimenter de nouvelles techniques

Voies navigables de France vient également d'installer un comité d'expert chargé d'évaluer les techniques les plus efficacespour lutter contre les plantes invasives.

VNF cofinance également, avec l'Agence de l'eau et le département de la Somme, une thèse universitaire sur les conditions qui favorisent le développement des algues envahissantes et les moyens de combattre ce phénomène. "On va progresser sur nos moyens d'agir", promet Claire Nouaille.